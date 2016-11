Studienpräsentation und Pressekonferenz: Illegale Kabotage in Österreich – Ausmaß und Konsequenzen

6. Dezember 2016, 10 Uhr, Cafe Griensteidl

Wien (OTS) - Der Transport auf heimischen Straßen ist gekennzeichnet durch hohen Konkurrenzdruck. Heimische Transporteure bleiben dabei immer öfter - mangels fairen Wettbewerbs - auf der Strecke. Grund dafür sind illegale Kabotage-Fahrten. Eine unzureichende EU-Verordnung und die personelle Ausdünnung der heimischen Kontrollbehörden in Österreich eröffnen Lücken im System, wodurch Fahrer aus Billiglohnländern vermehrt innerösterreichische Transporte durchführen können. Der Druck auf die Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen und Löhne steigt.

Erstmals zeigt eine Studie jetzt auf, wie groß dieser Bereich der Schattenwirtschaft im heimischen Transportwesen ist und wie hoch der Schaden daraus für die Wirtschaft und die öffentliche Hand ist.

Die Studie präsentieren in Rahmen einer PRESSEKONFERENZ:

• Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKÖ

• Karl Delfs, Bundessekretär des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida

• Prof. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik, Wirtschaftsuniversität Wien

Zeit: 6. Dezember 2016, 10 Uhr

Ort: Cafe Griensteidl, Michaelerplatz 2, 1010 Wien, Karl Kraus Saal

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Feedback unter sabina.bladsky @ wko.at

Illegale Kabotage in Österreich – Ausmaß und Konsequenzen



Der Transport auf heimischen Straßen ist gekennzeichnet durch hohen

Konkurrenzdruck. Heimische Transporteure bleiben dabei immer öfter -

mangels fairen Wettbewerbs - auf der Strecke. Grund dafür sind

illegale Kabotage-Fahrten. Eine unzureichende EU-Verordnung und die

personelle Ausdünnung der heimischen Kontrollbehörden in Österreich

eröffnen Lücken im System, wodurch Fahrer aus Billiglohnländern

vermehrt innerösterreichische Transporte durchführen können. Der

Druck auf die Beschäftigten, ihre Arbeitsbedingungen und Löhne

steigt.



Erstmals zeigt eine Studie jetzt auf, wie groß dieser Bereich der

Schattenwirtschaft im heimischen Transportwesen ist und wie hoch der

Schaden daraus für die Wirtschaft und die öffentliche Hand ist.



Die Studie präsentieren in Rahmen einer PRESSEKONFERENZ:



• Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und

Verkehr in der WKÖ



• Karl Delfs, Bundessekretär des Fachbereichs Straße in der

Gewerkschaft vida



• Prof. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für

Transportwirtschaft und Logistik, Wirtschaftsuniversität Wien



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Feedback unter

sabina.bladsky @ wko.at



Datum: 6.12.2016, 10:00 - 11:30 Uhr



Ort:

Cafe Griensteidl Karl Kraus Saal

Michaelerplatz 2, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich, Stabsabteilung Presse

Mag. Petra Medek

Tel.: T:(+43) 0590 900-4599, F:(+43) 0590 900-263

petra.medek @ wko.at

http://wko.at/Presse