ASFINAG erteilt Kapsch den Auftrag für die neue Generation des LKW-Mautsystems in Österreich

Umstellung auf die neue Mauttechnik wird Anfang 2018 abgeschlossen sein.

Wien (OTS) - Die ASFINAG hat den Auftrag für das Projekt GO Maut 2.0 – die zweite Generation des LKW-Mautsystems – in einem europaweiten Vergabeverfahren ausgeschrieben. Als Bestbieter ging nach einem intensiven Verfahren von 18 Monaten die Kapsch TrafficCom AG hervor.

Damit wurden die Weichen für die Erneuerung der gesamten Mauttechnik und den laufenden Betrieb für die nächsten zehn Jahre samt einer Verlängerungsoption um weitere fünf Jahre gestellt. „Wir setzen seit 2004 ein sehr stabiles und verlässliches System ein, eine Fortführung dieses Erfolgsmodells kann mit diesem Auftrag sichergestellt werden. Gleichzeitig konnten wir durch ein faires und transparentes Vergabeverfahren einen kompetenten Bieterkreis ansprechen, was in weiterer Folge zu einem interessanten und starken Wettbewerb geführt hat“, erklärt ASFINAG-Geschäftsführer Bernd Datler.

Noch dieses Jahr sollen die Entwicklung und Implementierung der neuen Mauttechnik gestartet werden. Im Laufe des Jahres 2017 werden dann die Maut- und Kontrollstationen am Autobahnen- und Schnellstraßennetz umgerüstet. Der ASFINAG ist es besonders wichtig, dass während dieser Übergangsphase die Beeinflussung der Verkehrsteilnehmer möglichst gering gehalten wird. Für die mehr als eine Million Kunden des GO Mautsystems bleibt die Umstellung auf das neue System ohne spürbare Auswirkungen – die bisherigen Fahrzeuggeräte können auch in Zukunft weiterverwendet werden. Anfang 2018 soll dann die Umstellung auf das neue System vollständig abgeschlossen sein. Damit wird ein für die ASFINAG besonders wichtiges Schlüsselprojekt nach mehr als drei Jahren intensiver Arbeit abgeschlossen.

Bereits im August dieses Jahres erhielt T-Systems Austria den Zuschlag für Lieferung und Aufbau des zentralen IT-Systems sowie den Betrieb des über zehn Jahre laufenden hochverfügbaren Rechenzentrums. Die ASFINAG hat somit die Weichen für den Weiterbetrieb des elektronischen LKW-Mautsystems für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht in eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

