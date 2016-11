Toto: Siebenfachjackpot – rund 200.000 Euro für nächsten 13er

Zwei Zwölfer zu je rund 6.200 Euro und zwei Jackpots in der Torwette

Wien (OTS) - Die Toto Jackpot Serie wird um eine Runde prolongiert, denn auch am Wochenende ist es niemandem geglückt, 13 Spiele richtig zu tippen. Damit wartet in der nächsten Runde bereits ein Siebenfachjackpot, und dabei geht es um rund 200.000 Euro.

Zwei Spielteilnehmern gelang ein Zwölfer, sie erhalten jeweils rund 6.200 Euro. Ein Wiener war dabei mit einem Normalschein erfolgreich, er scheiterte an Spiel 13, rechnete also nicht mit dem Unentschieden zwischen Hull City und West Bromwich. Ein Tiroler kam mit einem Systemschein zum Gewinn; er tippte lediglich Spiel 5 (Unentschieden zwischen dem HSV und Werder Bremen) falsch.

In der Torwette gibt es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot, im Topf für fünf richtige Ergebnisse werden in der kommenden Runde bereits mehr 35.000 Euro liegen.

Annahmeschluss für die Runde 48A ist am Dienstag um 18.30 Uhr.

Die endgültigen Quoten der Toto Runde 47B:

7fachJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 177.476,50 – 200.000 warten 2 Zwölfer zu je EUR 6.175,80 22 Elfer zu je EUR 124,70 201 Zehner zu je EUR 27,30 176 5er Bonus zu je EUR 12,90

Der richtige Tipp: 2 2 2 2 X / X X X 1 1 1 1 X 2 1 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 33.646,80 Torwette 2. Rang: JP zu EUR 3.036,70 Torwette 3. Rang: 40 zu je EUR 27,40 Hattrick: JP zu EUR 185.626,20

Torwette-Resultate 1:2 0:+ 1:2 1:2 2:2

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



www.lotterien.at

www.win2day.at