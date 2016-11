„ATV Meine Wahl – Die Diskussion“ erreicht 284.000 Österreicher

761.000 Österreicher sahen „ATV Meine Wahl“ zumindest kurz, 12,6 % Marktanteil bei 12- bis 49-Jährigen, 15,9 % bei 12- bis 29-Jährigen

Wien (OTS) - Norbert Hofer und Alexander Van der Bellen diskutierten gestern in „ATV Meine Wahl – Das Duell“ unter der Leitung von Moderator Martin Thür. Bis zu 302.000 Österreicher verfolgten die diesmal sehr sachlich geführte Debatte, im Schnitt waren 284.000 Seher dabei. Bei den 12- bis 49-Jährigen wurde ein Marktanteil von 12,6 % erreicht. Noch erfreulicher der Anteil bei den jungen Sehern bis 29 Jahren – hier konnten 15,9 % erreicht werden, der höchste Wert der bisherigen Herbst-Duelle. In der Grundgesamtheit der Seher über 12 Jahre erreichte die Debatte einen Anteil von 8,6 %. Damit war ATV in der Primetime (20.15 – 22.00 Uhr) eindeutig führender Privatsender.

Die gesamte Sendung, also inklusive der Einleitungsrunde von Meinrad Knapp, Peter Hajek und Thomas Hofer sowie der im Anschluss von Sylvia Saringer geführten Analyserunde mit Ida Metzger, Anneliese Rohrer, Rainer Schüller und Rosemarie Schwaiger, sahen laut Auswertung des weitesten Seherkreises 761.000 Österreicher.

Der gesamte Fernsehabend stand gestern im Zeichen der Duells, bereits bei den Nachrichtensendungen „ATV Aktuell“ und „ATV Aktuell – Das Wichtigste vom Tag“ wurde zu den Vorbereitungen der Diskussion geschaltet. Im Anschluss an die Neuauflage das unmoderierte Duell vom Mai wiederholt: 1,144 Millionen Österreicher sahen die gesamte Infostrecke laut Auswertung des weitesten Seherkreises.

Nicht nur vor den Fernsehschirmen war das Interesse groß, auch der Andrang im ATV-Studio war riesig. Internationale TV-Teams aus Deutschland, der Schweiz, Frankreich und sogar Japan verfolgten das Duell vor Ort. Fotografen aller wichtigen Presseagenturen hielten das Geschehen fest und Dutzende Wahlkampfhelfer beider Teams empfingen ihre Spitzenkandidaten mit großem Jubel.

ATV hält seine Seher natürlich auch am Wahltag auf dem Laufenden:

Um 17.00, 17.50, 19.20 und 20.05 Uhr informiert die Nachrichtenredaktion in Sondersendungen, Inserts halten die Seher auch während des Unterhaltungsprogramms auf dem Laufenden. Am Montag informiert ATV seine Seher mit einer Sondersendung von 19.20 bis 20.15 Uhr.

