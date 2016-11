labelprint24 nimmt weiteres digitales Etikettendruck-System von Screen in Betrieb

Neues Inline-Finishingsystem für Sandwichetiketten

Großenhain (ots) - Der Verpackungshersteller labelprint24 investiert in eine weitere Screen Truepress Jet L350UV, um mit dem permanenten Auftragszuwachs Schritt halten zu können. Das neue digitale Etikettendruck-System ist inline an ein speziell für die Herstellung von Sandwichetiketten und anderen Multilayer-Etiketten entwickeltes Finishingsystem angebunden.

Nur neun Monate nach der Installation einer HP Indigo WS6800 nimmt in der digitalen Druckfabrik von labelprint24 im sächsischen Großenhain das neue System von Screen seinen Betrieb auf. Das speziell entwickelte Finishingsystem reduziert die komplette Verarbeitung der Etiketten, wie das Lackieren, Stanzen und Wickeln, auf einen Arbeitsgang.

Ausschlaggebend für die Investition waren zwei Faktoren: Zum einen erfordert die steigende Zahl der Aufträge von Bestands- und Neukunden eine erneute Aufstockung der Fertigungskapazitäten der digitalen Etikettenfabrik. Zum anderen sind es die vielen positiven Erfahrungen, die der Verpackungshersteller mit der Digitaldruck-Technologie von Screen in permanent hoher Auslastung gemacht hat.

Die neue Anlage wurde speziell für die Herstellung von Sandwichetiketten und anderen Multilayer-Etiketten gebaut. Damit ist der Verpackungshersteller in der Lage, diese gefragten Produkte in beliebigen Auflagen und vielen Sorten kostengünstig und mit sehr kurzer Lieferzeit zu produzieren. Der Auftragszuwachs, besonders in diesem Segment, gibt dem Unternehmen recht, exakt an der richtigen Stelle investiert zu haben.

"Die Kosten- und Zeitvorteile, die der Einsatz der Screen Truepress Jet L350UV ermöglicht, sind beim Druck von kleineren und mittleren Etiketten-Auflagen unschlagbar", ist Stefan Harder, Inhaber der harder-online GmbH, von der neuen Anlage überzeugt. "Die zweite Screen gibt uns die Möglichkeiten, in sehr kurzer Produktionszeit die gleiche gute und stabile Qualität der Etiketten und Sonderlösungen, wie digital produzierte Sandwichetiketten, liefern zu können."

