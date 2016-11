Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

395 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 27. November 2016

Wien (OTS) - Die Opfer in der vergangenen Woche waren vier Pkw-Lenker sowie ein Fußgänger, ein Lenker eines E-Bikes und ein Radfahrer. Am Samstag wurde in der Steiermark, im Bezirk Voitsberg, eine 49-jährige Fußgängerin, welche in der Dunkelheit entlang einer Bundesstraße ging, von einem Pkw erfasst und getötet. Die alkoholisierte Pkw-Lenkerin beging zunächst Fahrerflucht und meldete sich im Zuge der Ermittlungen bei der Polizei. Am Wochenende, zwischen Freitag und Sonntag, verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.

Vier Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und drei auf einer Landesstraße ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung, in je einem Fall eine Alkoholisierung und nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Ein Unfall war ein Alleinunfall, ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich auf einem Schutzweg und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsbürger.

Vom 1. Jänner bis 27. November 2016 gab es im österreichischen Straßennetz 395 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2015 waren es 440 und 2014 403.

