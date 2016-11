Leuchtende Augen - funkelnde Steine

Dr. Sheila und Dr. Alexander Fous laden zum Come together

Wien (OTS) - „Let´s come togehter“ hieß es in der Augenarzt-Praxis Dr. Fous im ersten Wiener Bezirk. Dr. Sheila und Dr. Alexander Fous luden zum Cocktail in ihre modernst ausgestatteten Räumlichkeiten. Die erlesen Gästeschar konnte sich über die neuesten Behandlungstechnologien in der Augenheilkunde informieren und sich vom hohen Standard überzeugen. Die beiden Augenärzte verfügen über jahrelange Erfahrung und wenden internationales Fachwissen praxisorientiert an. Im Mittelpunkt steht der Mensch. „Kundenservice wird bei uns groß geschrieben“, informiert Dr. Sheila Fous. „Wir legen Wert darauf, unsere Patienten so zu behandeln, wie wir selbst gerne behandelt werden wollen. Diese Haltung ist das Grundprinzip unserer Arbeit, auf der alles Weitere basiert,“ ergänzt Dr. Alexander Fous. Beim Champagner wurden funkelnde Pretiosen aus dem Hause Wellendorff zu exklusiver Abendmode von Genio del Tempo präsentiert. Und wer die wertvollen Geschmeide nicht gut sehen, konnte, war dann bereits an der richtigen Adresse, um seine Sehkraft überprüfen zu lassen.

