Landesversammlung der Grünen Kärnten 2016 steht im Zeichen „Grüner Mobilität für die Zukunft“

„Wir gestalten die Zukunft von Kärnten!“ - Rückblick und Ausblick

Villach (OTS) - Die Landesversammlung der Grünen Kärnten 2016 steht im Zeichen moderner Mobilität, betont Landessprecherin Marion Mitsche: „Rolf Holub hat hier 2016 für Kärnten schon viel erreicht -und für 2017 wird das Mobilitätspaket für Kärnten weiter ausgebaut.“ Die Grünen wollen sich 2017 breiter aufstellen, erklärt Mitsche: „Wir haben unser Angebot für junge Menschen, sich politisch zu engagieren, stark verbessert - die neu gegründeten Jungen Grünen laden zum Mitmachen ein. Weiters werden wir auch eine Grüne Organisation für Frauenanliegen in Kärnten gründen.“ Mitsche unterstreicht die wertvolle Arbeit der Grünen Stadt- und GemeinderätInnen im Sinne der Energiewende, Budgetkontrolle und Infrastruktur: „Vielfach wurden zum Beispiel Bürgerkraftwerke mit Sonnenenergie bereits umgesetzt.“

Landesrat Rolf Holub betont: „Mit dem Mobilitätsmasterplan reagieren wir zeitgerecht auf komplexe demografische und soziale Entwicklungen. Wir haben es nicht geduldet, dass der Öffentliche Verkehr in Kärnten weiter ausgehungert und ausgedünnt wird.“ Holub schildert die „modernsten Busflotte Europas“ im Gailtal, die nächste Woche starten wird: „Es sind Niederflurbusse, alles ist barrierefrei, die Streckenplanung erfolgt interaktiv. Und ab Hermagor fährt dann der Zug im Stundentakt. Diese optimale Versorgung funktioniert nur, weil zuerst die Bedürfnisse der Bevölkerung erhoben wurden.“ Kärnten werde überdies das erste Bundesland sein, in dem der gesamte Bahnverkehr auf Strom umgestellt wird.

Die Grüne Klubobfrau Barbara Lesjak erklärt, dass aus dem heutigen „Autokaufzwang“ eine „Option Auto“ werden soll - als eine von vielen Mobilitätsoptionen. „Mit der Mobilität wird auch die Regionalität diskutiert. Auf das gesellschaftspolitische Spannungsfeld „Arm-Reich/Mobil-Nicht Mobil“ müssen Antworten gefunden werden. Der Speckgürtel um Klagenfurt und Villach wächst, während ganze Täler stark mit Abwanderung kämpfen. Hier ist es auch sehr wichtig, Frauen im ländlichen Raum ein Angebot zu machen. Frauen wandern dorthin ab, wo sie Jobs, Kinderbetreuung und ein kulturelles Angebot vorfinden.“

Ingrid Felipe, Landesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin in Tirol, macht in ihrer Rede als Gast Mut dazu, Mobilität weit zu denken: „Mobilität überwindet Grenzen, zum Beispiel mittels rascher Verbindungen in andere Bundesländer, aber auch im Bereich der Barrierefreiheit.“ Felipe nennt ein Beispiel: „Barrierefreiheit muss auch beim Preis gegeben sein: Der Öffi-Verkehr ist derzeit in Tirol noch zu teuer, aber in drei Jahren Arbeit haben wir bereits große Tarifentlastungen geplant.“ Felipe ruft die BürgermeisterInnen in den Kärntner Gemeinden dazu auf, sich für gute Öffi-Anbindungen in ihren Gemeinden einzusetzen.

Der Grüne Kärnter Nationalratsabgeordnete Matthias Köchl verweist darauf dass auch die veraltete Gewerbeordnung neue Formen der Mobilität im ländlichen Raum blockiere. „Mitfahrmöglichkeiten von Privaten an Private über Smartphone organisiert“ werden behindert. Köchl fordert zudem eine Abschaffung umweltschädigender Steuerprivilegien bei der Kohleverstromung, diese Privilegien entsprechen alleine der gesamten Elektromobilitäts-Förderung der Bundesregierung. Über die Raumordnung sei zudem eine bessere Durchmischung von Gewerbe und Wohnen fußläufig erreichbar zu steuern, das schaffe eine massive Kostenentlastung auch im ländlichen Raum.

