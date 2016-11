FPÖ-Lausch: Bundesregierung soll "Showprogramm" einstellen!

"Die realen Islamisierungs- und Radikalisierungsprobleme im Strafvollzug und in den Justizanstalten werden auch durch scheinbar sicherere Häftlingstransporte nicht gelöst"

Wien (OTS) - Die gemeinsame Pressekonferenz der Bundesregierung rund um den geplanten Häftlingstransport mit Panzern ist für FPÖ-NAbg. Christian Lausch fachlich nicht nachvollziehbar. „Entweder es gibt plötzlich ein Bedrohungsszenario, das die Bundesregierung der Bevölkerung verschweigt, oder es gibt dieses Szenario gar nicht und man gaukelt der Bevölkerung nur Sicherheitsmaßnahmen vor, die gleichzeitig gegen die vorherrschende Bedrohungslage nichts nützen“, kommentierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete die Ausführungen von Brandstetter und Doskozil.

Für Lausch, der selbst Justizwachebeamter ist, wird etwas medial als großer Wurf präsentiert, den es im eigentlichen Sinne gar nicht gibt. „Die gestrige Überstellung eines Terrorverdächtigen, der mutmaßlich sogar an den Anschlägen von Paris mitgewirkt haben soll, von der Justizanstalt Wels in die Justizanstalt Göllersdorf zeigt, dass es auch ohne Einsatz von Panzern geht. Hier versucht man anscheinend in Aussicht auf vorgezogene Nationalratswahlen sich gegenseitig den Sicherheitsstempel aufzudrücken, ohne dass die Sicherheit wirklich erhöht wird! Da es nämlich augenscheinlich nur darum geht, dass ein Ministerium dem anderen Ministerium manchmal Fahrzeuge borgt, ist die groß angelegte Pressekonferenz auch nicht nachvollziehbar“, so Lausch weiter.

Als "besonders perfide" bezeichnet Lausch vor allem die Ankündigung des Justizministers, den Paragraf 270 StGB zu novellieren, um angeblich die Exekutive besser zu schützen und ein deutliches Signal für mehr Respekt gegenüber Amtsorganen sicherzustellen. „Anträge, die genau das sicherstellen würden, wurden von der FPÖ laufend im Parlament eingebracht und von den Regierungsfraktionen abgelehnt. Zuletzt sogar in der Plenarsitzung vor wenigen Tagen. Zwei Tage nach Ablehnung eines dementsprechenden Antrages eine Umsetzung medial anzukündigen, muss doch allen Beteiligten die Augen öffnen“, sagte Lausch.

„Hier will man die Sicherheit weder für die Bevölkerung noch für die Exekutive erhöhen. Hier geht es nur noch darum, der Bevölkerung medial Handlungen vorzugaukeln, um irgendwie die nächsten Nationalratswahlen zu überstehen. In diesem Punkt der Zusammenarbeit ist sich die Bundesregierung anscheinend nach wie vor einig. Gleichzeitig entpuppen sich beide Regierungsparteien jedoch zum echten 'Sicherheitsrisiko' für unser Land, denn die real vorherrschenden Islamisierungs- und Radikalisierungsprobleme im Strafvollzug und in den Justizanstalten werden auch durch scheinbar sicherere Häftlingstransporte nicht gelöst“, kritisierte Lausch.

