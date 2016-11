Drogenlieferant aus Deutschland: Festnahme dank länderübergreifender Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Das Landeskriminalamt Wien – Ermittlungsbereich 9 – erhielt am 24.11.2016 einen wertvollen Hinweis von den Kollegen des Landeskriminalamtes 62 der Polizei Hamburg: Ein 50-jähriger Deutscher stünde in dringendem Verdacht, regelmäßige Suchtgiftschmuggelfahrten von Hamburg nach Wien durchzuführen. Aufgrund dieser Verdachtslage wurde der 50-Jährige von Wiener Kriminalbeamten am 25.11.2016 um 08:40 Uhr beim Verlassen eines Reisebusses am Busterminal Wien Erdberg angehalten. Während sich der Mann über die Amtshandlung beschwerte, fanden die Polizisten in seiner Umhängetasche eine große Menge an verschiedenen Drogen:

• 436,7 g Amphetamine

• 9,4 g Heroin

• 10,7 g MDMA

• 433 Tabletten Ecstasy

Die Polizisten stellten das Suchtmittel sicher und sprachen die Festnahme gegen den 50-Jährigen aus. Bei der Beschuldigteneinvernahme zeigte sich der Mann schließlich geständig. Laut seinen Angaben waren die Drogen für eine Rave-Party vorgesehen. Weitere Ermittlungen sind im Gange.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at