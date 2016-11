Weltkriegs-Granate in Polizeiinspektion gebracht

Wien (OTS) - Am 25.11.2016 betrat gegen 10:00 Uhr eine 74-jährige Frau die Polizeiinspektion Gersthofer Straße gab an, in einer Verlassenschaft einen verdächtigen Gegenstand gefunden zu haben. Daraufhin legte sie eine alte Granate auf das Parteienpult. Da nicht auszuschließen war, dass von dem Kriegsrelikt eine Gefahr ausgeht wurde die Inspektion vorübergehend geschlossen und der Bereich geräumt. Ein alarmierter Sprengstoffspezialist der LPD Wien stellte die Granate aus dem 1. Weltkrieg sicher und transportierte sie ab.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at