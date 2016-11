Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen – zwei Festnahmen

Wien (OTS) - Am 25.11.2016 beobachtete gegen 23:35 Uhr ein Polizist außer Dienst wie zwei Männer mehrere in der Bernoullistraße (22. Bezirk) abgestellte Fahrzeuge beschädigten. Es wurde auf Seitenspiegel getreten und Scheibenwischer wurden abgerissen. Der Polizist beschattete die beiden Männer und lotste die alarmierten Bezirkskräfte zu seinem Standort. Die beiden Tatverdächtigen (21, 56) wurden festgenommen. Eine Nachschau ergab mindestens sechs beschädigte Fahrzeuge. Die Beschuldigten befinden sich in Haft.

