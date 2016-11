Offizielles Einschalten: Wien erstrahlt in weihnachtlichem Glanz

Weihnachtsbeleuchtung an der Ringstraße ausgeweitet – 37 Wiener Einkaufsstraßen und Grätzel werden beleuchtet – Neu: Annagasse, Dorotheergasse und Aspern – Eröffnung durch Ruck und Brauner

Wien (OTS) - Die Weihnachtsbeleuchtung an der Ringstraße – ein Projekt der Wirtschaftskammer Wien – wird nach dem Start im letzten Jahr heuer erweitert. Zusätzlich zu Stubenring, Schubertring und Kärntnerring werden nun auch Parkring und Opernring bis 06.01. beleuchtet. Das offizielle Einschalten der Wiener Weihnachtsbeleuchtung zelebrierten heute Abend WKW-Präsident Walter Ruck und Stadträtin Renate Brauner am Stubenring vor dem Gebäude der Wirtschaftskammer Wien. Insgesamt sind dieses Jahr 37 Einkaufsstraßen und Grätzel beleuchtet. Erstmals erstrahlen Annagasse, Dorotheergasse und die Seestadt Aspern in weihnachtlichem Glanz. Maßgeblich verantwortlich für die Wiener Weihnachtsbeleuchtung sind die Wiener Kaufleute, die diese planen und finanzieren. Unterstützt und gefördert werden sie dabei von Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien.

„Es war uns als Interessensvertretung eine Herzensangelegenheit, auch die Wiener Ringstraße in der Weihnachtszeit in ganz besonderem Glanz erstrahlen zu lassen. Das ist unser Geschenk an die Wienerinnen und Wiener und hunderttausende Touristen, die den Adventzauber in Wien genießen und hier ihre Weihnachtseinkäufe erledigen. Die beleuchtete Ringstraße ist somit auch Symbol für die Weltstadt Wien“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

„Wien zur Weihnachtszeit ist etwas ganz Besonderes. Dazu trägt nicht zuletzt die stimmungsvolle Beleuchtung bei, die die Stadt jedes Jahr in weihnachtliches Licht taucht. Das ist nicht zuletzt ein wichtiger Faktor für Wirtschaft und Tourismus: So haben sich etwa die Gästenächtigungen im Dezember in den vergangenen 30 Jahren mehr als vervierfacht“, sagt Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner.

Design und Technik der Beleuchtung am Wiener Ring

Die Weihnachtsbeleuchtung am Ring besteht aus über die Straße gespannten Leuchtbögen – so genannten Light Gates – und einer begleitenden Baumbeleuchtung. Die kelchartigen Lichterketten auf den Bäumen entlang der Ringstraße schaffen ein Volumen, das den Verlust des Blattwerks ausgleicht. Warmweiße Lichtlinien verleihen den Fußgängerwegen entlang der Ringstraße weihnachtliche Stimmung und laden zum Einkaufen und Flanieren ein. 74 Light Gates stehen heuer auf den beleuchteten Abschnitten des Wiener Rings. Ihre Glasfaser-und Aluminiumverbundkonstruktion wurde so entworfen, dass keine Blendwirkung für die Autofahrer besteht und die Bögen so wenig wie möglich von der umliegenden Architektur verdecken. Die Beleuchtung basiert komplett auf LEDs und gewährt einen nachhaltigen und ressourcenschonenden Betrieb auf lange Zeit. Die Lichterketten sind so angebracht, dass die Bäume dadurch nicht beschädigt werden und die Installation problemlos wieder abgebaut werden kann.

Technische Details zur Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen

Insgesamt erstrahlen die Wiener Einkaufsstraßen heuer in 2,2 Mio. Lichtpunkten. Rund 190 km Kabel wurden verlegt. Für die Beleuchtung am Wiener Ring inklusive der neuen Abschnitte kommen noch 306.600 LED-Lichtpunkte, 25 km LED-Lichterketten und eine Kabellänge von rund 5 km hinzu.

Sämtliche beleuchteten Straßen und Gebiete in Wien:

1., Wiener Ring

1., Annagasse

1., Bauernmarkt

1., Dorotheergasse

1., Graben / Trattnerhof

1., Habsburgergasse

1., Herrengasse

1., Palaisviertel: Bognergasse / Heidenschuss / Strauchgasse / Freyung / Seitzergasse / Tuchlauben

1., Kärntner Straße

1., Kohlmarkt

1., Krugerstraße

1., Rauhensteingasse

1., Rotenturmstraße

1., Spiegelgasse / Lobkowitzplatz

1., Wallnerstraße /Fahnengasse

1., Weihburggasse / Fransziskanerplatz

1., Wollzeile

4., Wiedner Favoritenstraße

7., Mariahilferstraße

7., Neubaugasse

8., Josefstädter Straße

9., Volksopernviertel

11., Simmeringer Hauptstraße

12., Meidlinger Hauptstraße

13., Hietzinger Hauptstraße / Kennedybrücke / Maxingstraße / Lainzer Straße

13., Hütteldorfer Straße

15., Gablenzgasse

15., Reindorfgasse

16., Thaliastraße

17., Kalvarienberggasse

18., Währinger Straße

19., Obkirchergasse

21., Floridsdorfer Straße

21., Brünnerstraße / Am Spitz

22., Seestadt Aspern

23., Maurer Hauptplatz / Dr. Barilitsgasse

