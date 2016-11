Gabmann fordert verpflichtende Fahreignungsbestätigungen für Senioren ab 75 Jahren

Menschenleben zählen mehr als Wählerstimmen

Wien (OTS) - Fahreignungsbestätigungen für Senioren sind in Österreich noch immer ein Tabuthema. Experten und Politiker, vermeiden die Diskussion darüber, denn schließlich will keiner seine Mitglieder und Wähler verärgern oder verlieren.

„Während ein dutzend europäischer Länder schon vor Jahren verpflichtende Fahreignungsbestätigungen für Senioren eingeführt haben, traut sich bei uns niemand Verantwortung zu übernehmen“, klagt Klubobmann Gabmann an.

Er kritisiert die schwache Argumentation von Entscheidungsträgern, dass der Anteil der Menschen über 65 Jahre an der Gesamtbevölkerung höher ist, als die Prozentanzahl aller Unfälle mit Personenschaden die sie verursacht haben.

Gabmann sieht das als eine einseitige Auslegung der Zahlen. Fakt ist nämlich: Die Zahl der von älteren Autofahrern verursachten Unfälle steigt stetig - ab dem Alter von 75 Jahren rasant. Anfang 80 ist das Risiko drei Mal so hoch wie beim Durchschnitt, mit 85 explodiert es auf das Elffache.

Erst vor wenigen Tagen verwechselte ein Pensionist in der St. Pöltner Innenstadt in der Nähe der Universitätsklinik beim Ausparken den Vorwärts- mit dem Rückwärtsgang und katapultierte sein Auto in die Auslage eines Geschäftes. Eigentlich wollte der 82-Jährige ja bloß auf die Kremser Landstraße vorwärts ausparken.

Viele Menschen in dieser Altersgruppe sind gesundheitlich eingeschränkt. Sie stehen unter Medikamenteneinfluss, sehen schlechter und reagieren langsamer. „Derzeit dürfen Ärzte nicht mal die Führerscheinstelle alarmieren, wenn bei einem Patienten Demenz festgestellt wird“, so Gabmann.

„Mit der Weigerung, jegliche Verantwortung zu übernehmen, ist niemandem geholfen, auch nicht den älteren Menschen, die sich eigentlich nicht mehr hinter das Steuer setzten sollten. Schließlich geht es auch darum, sie zu schützen!“, schließt Gabmann.

