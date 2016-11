TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Montag, 28/11/2016

- Freedom of Expression in the Danube and the Black Sea Area: Case Study Serbia

Zeit: 10:00 bis 12:45 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

- 12.00 Uhr: Pressekonferenz mit Vizepräsident Dombrovskis: Neue EU-Vorschriften zur Sanierung und Abwicklung von zentralen Gegenparteien

- 17.15 Uhr: Stellungnahme von EU-Kommissar Johannes Hahn und Pavel Filip, Premierminister von Moldova

Dienstag, 29/11/2016

- 10.00 Uhr: Pressekonferenz mit Vizepräsident Katainen zu EFSI im Bereich Kommunikation

- 12.00 Uhr: Pressekonferenz mit Erster Vizepräsident Timmermans und führenden Vertretern der Religionsgemeinschaften

- Europa: DIALOG

mit Ernst Gelegs, ORF-Korrespondent in Budapest

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der EU, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Link: http://www.europadialog.eu/termine/

- Europäischer Tourismustag 2016

Ort: Brüssel

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-tourism-day-2016_de

- Europäischer Tag der Menschen mit Behinderungen

Ort: Brüssel

Link: https://europa.eu/newsroom/events/european-day-persons-disabilities_de

Mittwoch, 30/11/2016

- Wöchentliche Kommissionssitzung

Ort: Brüssel

Themen: Europäischer Aktionsplan im Verteidigungsbereich, Maßnahmenpaket "Saubere Energie für ganz Europa", Maßnahmenpaket "Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr"

- Uhrzeit noch offen: Pressekonferenz mit EU-Außenbeauftragte Mogherini, Vizepräsident Katainen und EU-Kommissarin Bienkowska (Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU) zum Europäischen Aktionsplan im Verteidigungsbereich

- Uhrzeit noch offen: Pressekonferenz mit Vizepräsident Sefcovic und EU-Kommissar Canete (Klimapolitik und Energie) zu Maßnahmenpaket "Saubere Energie für ganz Europa"

Donnerstag, 01/12/2016

- 11.15: Pressekonferenz mit Vizepräsident Ansip und EU-Kommissar Moscovici (Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll) zu Maßnahmenpaket "Mehrwertsteuervorschriften für den elektronischen Geschäftsverkehr"

Donnerstag, 01/12/2016 - Freitag, 02/12/2016

- 25 Jahre MEDIA – Investitionen in Kreativität und die Gestaltung der Zukunft

Ort: Brüssel

