Die DEPArray(TM) Technologie für die Isolierung einzelner Zellen ermöglicht es Forschern, ein Modell für die Vorhersage des Ansprechens von Patienten mit Lungenkarzinom auf die Behandlung zu entwickeln

Bologna, Italien, und San Diego (ots/PRNewswire) - Menarini-Silicon Biosystems gab heute bekannt, dass die DEPArray(TM) Technologie für die Isolierung einzelner Zellen eine wichtige Rolle in einer, von der University of Manchester durchgeführten Studie spielte, bei der ein Modell für die Vorhersage entwickelt werden sollte, ob Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom auf Chemotherapie empfindlich reagieren oder dagegen resistent sind.

Gemäß einem Bericht in Nature Medicine

(http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/full/nm.4239.html)

von dieser Woche haben Wissenschaftler des Cancer Research UK Manchester Institute, Manchester, UK (CRUK MI), nachgewiesen, dass genetische Muster von Krebszellen des Tumors des Patienten, die im Blut gefunden wurden, mit dem klinischen Ergebnis in Wechselbeziehung stehen. Das Ergebnis ihrer Studie über diese zirkulierenden Tumorzellen (CTCs) "sind ein erster Schritt in Richtung der Identifizierung von objektiven Biomarkern, welche die Chemosensitivität [der Krankheit] eines Menschen vor dem Beginn der Behandlung definieren können."

Gemäß der leitenden Forscherin Dr. Caroline Dive, Deputy Director und Senior Group Leader, CRUK MI, identifizierte die Studie genetische Differenzen in CTCs verschiedener Patienten und sie bot einen Ausgangspunkt für das Verstehen von der Entwicklung von Arzneimittelresistenz in Zusammenhang mit dieser aggressiven Krebsart.

"Lungenkrebs wurde aufgrund der Herausforderungen bei der Sammlung von Tumorbiopsien für die genetische Analyse im Vergleich zu andern Krebsarten bisher nur unzureichend untersucht", erklärte Dr. Dive. "Unsere Studie zeigt, dass es ausgehend von einer einfachen Blutprobe möglich ist, individuelle zirkulierende Zellen (CTCs) von Patienten mit dem CellSearch System gefolgt von DEPArray-Technologie anzureichern und dann zu isolieren. Dieser Arbeitsfluss ermöglichte die präzise und saubere genetische Analyse von CTCs und er erlaubte es uns vorherzusagen, wie gut und für wie lange Patienten mit kleinzelligem Lungenkarzinom auf Chemotherapie reagieren."

Flüssigbiopsie

Im Gegensatz zu herkömmlicher Gewebebiopsie ist die "Flüssigbiopsie" ein aufstrebender Bereich, in dem die DEPArray-Technologie eine herausragende Rolle bei der präzisen Isolierung und darauffolgenden genetischen Analyse von CTCs spielt, die im Blut gefunden werden. Diese Tumorzellen enthalten wichtige Informationen für das Verstehen der genetischen Mutationen des Krebses, um molekulare Ziele für personalisierte Therapien identifizieren zu können. Der große Vorteil dieser Art von Analyse ist es, dass Ärzte damit die Entwicklung der Krankheit über einen Zeitraum mithilfe einfacher Blutproben verfolgen können.

DEPArray-Technologie

DEPArray ist die einzige, bildbasierte Zellsortier- und Isolierplattform, die reine Zellen liefert und die es Forschern und Klinikern ermöglicht, molekulare Analysen auf lebenden, fixierten Zellen mit auf Einzelzellen gestützter Genauigkeit durchzuführen. DEPArray hilft dabei, die Analyse von Einzelzellen aus dem Labor an die Seite des Krankenbettes zu verlegen und zielt auf die Erfüllung der Vision von Präzisionsmedizin ab, d. h., Krankheitsprävention und Behandlung, welche die genetische Variabilität des einzelnen Menschen berücksichtigt. Die Technologie ist in der Lage, individuelle Zellen oder Gruppen von Tumorzellen aus Gewebeproben, aber auch aus Zellproben aus dem Blut, Urin oder aus Körperflüssigkeit zu isolieren und zu erfassen. Hinzu kommt, dass diese Technologie die Isolierung von CTCs erlaubt, deren Identifizierung und Charakterisierung besonders in Patienten wichtig ist, bei denen der Primärtumor für eine Gewebebiopsie nur schwer erreicht werden kann.

