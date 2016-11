Alexander Van der Bellen im Talk mit Corinna Milborn am Montag, den 28. November um 20:15 Uhr auf PULS 4

Wien (OTS) - Nach Präsidentschaftskandidat Norbert Hofer ist nun sein Kontrahent Alexander Van der Bellen an der Reihe und stellt sich am Montag, den 28. November um 20:15 Uhr den Fragen von Corinna Milborn. Um 22:35 Uhr wird das Interview in einem "Pro und Contra Spezial" bei Thomas Mohr analysiert.

Alexander Van der Bellen stellt sich im direkten Einzelgespräch mit Info-Direktorin Corinna Milborn den brennendsten Fragen aus Innen-und Außenpolitik. Im Publikum sitzen Jung-Wähler, die sich ebenso zu Wort melden.

Um 22:35 Uhr wird das Polit-Highlight bei Thomas Mohr in einem "Pro und Contra Spezial" analysiert.

Gäste u.a.:

Wolfgang Bachmayer – OGM, Geschäftsführer Thomas Hofer, Politikberater und Autor

Moderation:

Info-Direktorin Corinna Milborn & PULS 4 News-Anchor Thomas Mohr

Montag, der 28. November:

20:15 Uhr "Wer wird Präsident?: Alexander Van der Bellen?" 22:35 Uhr "Wer wird Präsident?: Die Analyse"

