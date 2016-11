Kylie Minogue ist das Christkind 2016

Madame Tussauds präsentiert Christkind auf dem Karlsplatz-Christkindlmarkt am ersten Adventsonntag

Wien (OTS) - Als Christkind 2016 wurde die elfenhafte Kylie Minogue gewählt. Die Figur aus den berühmten Londoner Studios von Madame Tussauds erhielt dieser Tage Flügel aus weißen Federn, ein weißes Kleid mit silbernen Sternen und Schneerosen und geeiste Hagebutten in ihr blondgelocktes Echthaar. Erstmals präsentiert Madame Tussauds Wien sein Christkind der Öffentlichkeit außerhalb der Attraktion im Wiener Prater. Gewählt wurde der Christkindlmarkt am Karlsplatz. Nach dem 1. Adventsonntag ist das Christkind bei Madame Tussauds Wien im Prater zu sehen.

„Madame Tussauds steht für Jahrhunderte alte Handwerkskunst. Der Christkindlmarkt am Karlsplatz mit seinen Kunstwerk-Ständen und hochwertigen Geschenken ist eine wunderbare Umgebung für unser Christkind 2016“, sagt Arabella Kruschinski, Geschäftsführerin von Madame Tussauds Wien. Die lebensechte Figur von Kylie Minogue ist aus 5 Kilogramm Bienenwachs (Kopf, Hände, Hals) und Echthaar gestaltet. Es dauerte sechs Monate, die Figur fertig zu stellen. Die Verwandlung in das Christkind dauerte einen ganzen Tag.

Die Figur ist nur am 1. Adventsonntag, 27.11.2016 am Christkindlmarkt am Karlsplatz zu sehen. Von 12 Uhr bis 18 Uhr haben die Besucher des Christkindelmarktes die Gelegenheit, ihr persönliches Christkindfoto mit Kylie Minogue zu machen.

Danach zieht sie wieder in die Attraktion im Wiener Prater zurück, wo sie Kinderwünsche erfüllt. Denn durch einen eigenen Weihnachtspostkasten neben dem Madame Tussauds-Christkind haben Kinder die Möglichkeit, ihre zahlreichen Wünsche ans Christkind zu schicken. Bis am 24.12.2016 um 16 Uhr (letzter Einlass) werden 3 Deluxe-Kindergeburtstagspakete unter den Wachsstars verlost.

