Niederösterreich als „Austrian Destination of the year 2016" ausgezeichnet

Bohuslav: Positionierung als „Land der Genießer“ wirkt sich positiv auf Nächtigungen aus

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Medium „Connoisseur Circle“ für Luxusreisen in Österreich, Deutschland und der Schweiz, feierte am 23. November im Novomatic Forum Wien sein 10-jähriges Bestehen und vergab im Zuge dessen die Hospitality Awards in Österreich. Neben den 222 besten Hotels wurden auch Special Awards verliehen, u. a. an die Niederösterreich-Werbung in der Kategorie „Austrian Destination of the year 2016“.

„Als ‚Austrian Destination of the year 2016‘ ausgezeichnet zu werden, ist für Niederösterreichs Tourismuswirtschaft eine besondere Ehre und unterstreicht unsere erfolgreiche Entwicklung, die auf eine einprägsame Markenkommunikation und die Positionierung als ‚Land für Genießer‘ zurückzuführen ist. Neben einem sichtbaren quantitativen Wachstum der Nächtigungen, konnten wir vor allem einen Zuwachs im hochqualitativen Bereich erzielen. Lagen die Nächtigungen in der 4-Sterne-Kategorie vor 21 Jahren noch bei rund 1,5 Millionen oder 26 Prozent aller Nächtigungen, so sind es derzeit rund 2,5 Millionen bzw. 37 Prozent, also schon über ein Drittel“, unterstreicht Tourismus-Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.

