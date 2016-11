AVISO 28.11.2016: feierliche Eröffnung des neuen städtischen Kindergartens in Wien-Penzing

Neues Haus in der Waidhausenstraße 30 für bis zu 170 Kinder

In der Waidhausenstraße 30 in Wien-Penzing findet am 28.11.2016 die feierliche Eröffnung des Städtischen Kindergartens statt. Der Neubau bietet bis zu 170 Kindern viel Platz zum Spielen, Entdecken und Forschen sowie einen großzügigen Gartenbereich.

Bildungsstadträtin Sandra Frauenberger und Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner nehmen am Montag, den 28.11.2016, um 10 Uhr an der feierlichen Eröffnung teil.

Feierliche Eröffnung des neuen städtischen Kindergartens mit StRin

Frauenberger und BVin Kalchbrenner



Datum: 28.11.2016, um 10:00 Uhr



Ort:

Waidhausenstraße 30, 1140 Wien



