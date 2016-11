Satellit EchoStar XXI erreicht die Abschussbasis im Kosmodrom Baikonur

Englewood, Colorado, und Dublin (ots/PRNewswire) - EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) (EchoStar) und deren Tochtergesellschaft EchoStar Mobile Limited (EchoStar Mobile), gaben heute bekannt, dass der Satellit EchoStar XXI das Kosmodrom Baikonur in Kasachstan sicher erreicht hat und dort für den Abschuss ins All mithilfe einer Trägerrakete des Typs ILS Proton Breeze M am 22. Dezember 2016 vorbereitet wird.

EchoStar XXI ist ein hochmoderner S-Band-Satellit, der sich im Besitz von EchoStar befindet und von dem Unternehmen auch betrieben wird, und soll in die Orbitalposition10,25° Ost gebracht werden. EchoStar Mobile wird, über eine Vereinbarung mit EchoStar, einen der Teil der Kapazitäten des EchoStar XXI nutzen, um satellitengestützte Mobilfunkdienste (Mobile Satellite Services, MSS) in ganz Europa anzubieten, was die Europäische Union einschließt. EchoStar Mobile besitzt eine EU-weite Lizenz für ein integriertes satellitengestütztes Mobilfunknetz mit ergänzenden Einrichtungen am Boden.

"Der EchoStar XXI ist der jüngste Schritt beim Ausbau unserer Satellitenflotte", sagte Anders Johnson, Executive Director von EchoStar Mobile und Präsident von EchoStar Satellite Services L.L.C. "Der Satellit wird EchoStar Mobile die Kapazitäten liefern, mit denen kommerziellen Großhändlern ein neues, modernes Netz für zuverlässige, IP-basierte MSS-Sprach- und Schmalband-Daten-Dienste in Europa angeboten werden kann."

Der EchoStar XXI umfasst die satellitengestützte Plattform von EchoStar Mobile, die von der EchoStar-Tochter Hughes Network Systems, LLC, entworfen und entwickelt wurde. Die Plattform verwendet den ETSI GMR-1 3G-Standard für Funkschnittstellen, um es mobilen Drahtlosgeräten zu ermöglichen, über den Satelliten zu kommunizieren. Der Satellit wurde von Space Systems Loral (SSL) gebaut, wiegt über 6.900 kg ( 15.212 lbs) und verfügt über einen großen entrollbaren Reflektor, um das hohe Leistungsniveau bereitstellen zu können, das für Mobildienste benötigt wird.

Über EchoStar Mobile Limited

EchoStar Mobile Limited, eine Tochtergesellschaft von EchoStar Corp., ist ein Mobilfunkbetreiber, der Konnektivität in ganz Europa bereitstellt. Der Firmensitz von EchoStar Mobile befindet sich in Dublin, Irland. Das Unternehmen bietet Zugang zu hybriden Satelliten-und terrestrischen Netzen, die Konsumenten, Regierungen und Unternehmen verbesserte Sprach- und Datenkommunikation bieten. Weitere Informationen erhalten Sie unter echostarmobile.com (http://echostarmobile.com/).

Über EchoStar

Die EchoStar Corporation (NASDAQ: SATS) ist ein weltweit führender Anbieter von Satelliten- und Videoübertragungslösungen. EchoStar hat seinen Firmensitz in Englewood, Colorado, und ist weltweit tätig. Das Unternehmen ist mit seinen Geschäftsfeldern EchoStar Satellite Services, EchoStar Technologies und Hughes Network Systems ein Vorreiter bei sicheren Kommunikationstechnologien. Weitere Informationen erhalten Sie unter echostar.com (http://www.echostar.com/). Folgen Sie @EchoStar (https://twitter.com/echostar) auf Twitter.

