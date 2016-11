Absen geht Partnerschaft mit der chinesischen Super League zur Erweiterung seines Fußabdruckes in der weltweiten Sportbranche ein

Beijing (ots/PRNewswire) - Absen gab eine neue vierjährige Partnerschaft mit der Chinese Football Association Super League (Chinese Super League, CSL) bekannt, im Rahmen derer Absen die CSL bei allen Spielen der Super League bis Ende der Saison 2020 mit vollfarbigen LED-Anzeigen ausstatten wird.

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161123/442397

Die neue Vereinbarung umfasst die Werbetafeln rund um die Spielfelder und sie ist ein neuer Meilenstein bei der Erweiterung des Fußabdruckes von Absen in der weltweiten Sportbranche. Bisher hat das Unternehmen mit der holländischen Eredivisie, der italienischen Serie A, der deutschen Bundesliga, dem Club World Cup, der französischen Ligue 1, der russischen Premier League und der portugiesischen Primeira Liga zusammengearbeitet.

Die im Jahr 2004 gegründete CSL ist die oberste Liga im chinesischen Profifußball und sie hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Stars angezogen, darunter der australische Mittelfeldspieler Tim Cahill, der brasilianische Nationalspieler Paulinho, der senegalesische Stürmer Demba Ba und Argentiniens Ezequiel Lavezzi. Nach den neuesten L'equipe Statistiken ist CSL gemessen an der durchschnittlichen Einschaltquote die inzwischen am sechstöftesten gesehene Fußballiga der Welt.

Chengyuan Ma, President der CSL, erklärte, dass Absen die CSL mithilfe der professionellen Ausrüstung und Dienstleitungen unterstützen wird, ihre Marke zu fördern und höheren Werbewert zu erzielen.

In einem Kommentar über die Bedeutung der Partnerschaft und welche Auswirkungen sie auf die Zukunft des Unternehmens haben wird, sagte Hansen Ding, President von Absen: "Wir haben uns verpflichtet, allen jenen ein immersives Erlebnis zu bieten, die sich Spiele ansehen, indem wir den Sportsgeist mit den chinesischen Zuschauern teilen."

Hansen fuhr fort: "Mit dieser Partnerschaft werden wir Sportfans sowohl im Stadium als auch vor dem Fernseher das beste Zuschauererlebnis bieten und das Spiel einem weltweiten Publikum vorstellen."

Über Absen

Shenzhen Absen Optoelectronic Co. Ltd. (SZ: 300389) wurde 2001 gegründet und ist ein weltweit führender Dienstleister bei integrierten LED-Anzeigen, der selbst entwickelte und hergestellte LED-Anzeigeanlagen bei internationalen Kongressen, führenden Sportveranstaltungen, in luxuriösen Einkaufszentren, Luxuswarengeschäften und nationalen Fernsehnetzen installiert. Das Unternehmen verfügt über 30.000 Referenzen von zufriedenen Kunden aus mehr als 120 Ländern.

Rückfragen & Kontakt:

erhalten Sie bei Kontaktaufnahme mit:

Europa: abseneurope @ absen.com

USA: Info @ usabsen.com

Andere Gebiete: marketing @ absen.com



Oder besuchen Sie: http://www.absen.com/