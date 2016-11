Höfinger: Neues Förderungspaket soll E-Mobilität in Fahrt bringen

ÖVP-Umweltsprecher: Aktionspaket könnte 16.000 neue umweltfreundliche Autos auf die Straße bringen

Wien (OTS) - Klima- und Umweltschutz im Verkehr ist eine große energie- und umweltpolitische Herausforderung. Eine Lösung in diesem Bereich kann Elektromobilität mit Strom aus erneuerbaren Energien bieten. Das von Umweltminister Andrä Rupprechter gemeinsam mit dem Verkehrsministerium und Automobilimporteuren vorgestellte E-Mobilitätspaket ist daher ein wichtiges Signal für Verbesserungen im Umweltbereich, zeigte sich heute, Mittwoch, ÖVP-Umweltsprecher Abg. Johann Höfinger erfreut über den Schwerpunkt der österreichischen Bundesregierung.

Das Aktionspaket zur Förderung der Elektromobilität in Höhe von 72 Millionen Euro sei auch wesentlich für die Umsetzung des Weltklimavertrages von Paris. Mit dem Paket wird der Kauf von Elektrofahrzeugen für Private mit 4.000 Euro und für Betriebe, Gebietskörperschaften und Vereine mit 3.000 gefördert. Plug-in Hybride, also Fahrzeuge mit Hybridantrieb, deren Akkumulator sowohl über den Verbrennungsmotor als auch am Stromnetz geladen werden kann, werden jeweils mit 1.500 Euro gefördert.

"Mit dem Ausbau müssen natürlich auch Anreize zum Ausbau einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur gesetzt werden", zeigt sich Höfinger auch über der Förderung von öffentlich zugänglichen Schnellladestationen ab dem kommenden Jahr erfreut. Für Private steht als Bonus zum Autokauf eine Förderung von 200 Euro für die Anschaffung einer "Wallbox", also einer Anschlussmöglichkeit, oder eines intelligenten Ladekabels zur Verfügung.

"Das Umweltressort fördert seit zehn Jahren E-Mobilität in Österreich. Mit diesem Paket konnte nun eine wichtige Maßnahme in diesem Bereich gesetzt werden. 16.000 neue Autos sollen damit auf die Straße und damit die E-Mobilität in Fahrt kommen", so Höfinger abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at