The Show must go on! Das Queen-Special zum 25. Todestag von Freddie Mercury

Am Donnerstag, 24. November, ab 20:15 Uhr exklusiv bei ServusTV

Salzburg/Wals (OTS) - Der markante Schnurrbart, eine drei Oktaven umfassende Stimme und eine leidenschaftliche Bühnen-Performance: Das und noch viel mehr macht die Musik-Legende Freddie Mercury bis heute zu einem Ausnahmekünstler der internationalen Musikgeschichte. Anlässlich seines 25. Todestages widmet sich ServusTV am Donnerstag, den 24. November, dem einzigartigen Queen-Sänger. Zunächst gibt Musikfilm-Experte Rudi Dolezal in einer Spezialausgabe von „Dolezal Backstage“ ab 20:15 Uhr die besten Storys preis, die er in den Jahren als „Leibfilmer“ und Freund des legendären Stars erlebt hat. Später, ab 23:55 Uhr, ist Queen Live in Concert zu erleben. In einer Konzertfilm-Reise durch die Bandgeschichte von 1973 bis 1986.

Rudi und Freddie

Er war einer der größten Rock-Sänger aller Zeiten, schon zu Lebzeiten waren seine Hits Klassiker - Freddie Mercury wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. In der Spezial-Ausgabe von „Dolezal Backstage“ anlässlich des 25. Todestages des Ausnahmekünstlers erinnert sich Rudi Dolezal am Donnerstag, den 24. November ab 20:15 Uhr, an die gemeinsame Arbeit und private Begegnungen mit Freddie Mercury: Von wilden Partys mit Freddie über verrückte Streiche bis hin zu gemütlichen Abenden im Haus der Rocklegende. Denn seit über 35 Jahren arbeitet Dolezal genau dort, wo jeder Rock-Fan gern sein würde: Im Backstage-Bereich der Rock- und Pop-Stars. In dieser Folge von „Dolezal Backstage“ gibt der international ausgezeichnete Regisseur die besten Geschichten aus seinem Arbeitsleben preis und öffnet dafür seine umfangreiche Archiv-Schatztruhe.

Ein Tribut an Freddie Mercury:

„Dolezal Backstage – Freddie Mercury”, Donnerstag, 24. November ab 20:15 Uhr, exklusiv bei ServusTV

„Queen in Concert: Live 1973 – 1986”, Donnerstag, 24. November ab 23:55 Uhr, exklusiv bei ServusTV

