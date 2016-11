Marc Jacobs startet einen neuen weltweiten Casting-Aufruf, um die nächste "Marc Jacobs Beauty Vlogger Sensation" zu finden

Casting-Aufruf: Könntest Du die nächste marcjacobs Beauty Social Media Sensation sein? #castmemarc ist zurück und diesmal dreht sich alles um die Schönheit.

Bewerber haben einfach ein Video auf Instagram zu posten, in dem sie Marc mitteilen, was genau sie im Bereich der Schönheit und der Mode inspiriert, und warum er gerade sie auswählen sollte. Um an dem Casting teilnehmen zu können, müssen die Kandidaten in dem Post unbedingt @ marcbeauty #castmemarc taggen.

Die Teilnahme an #castmemarc steht allen Personen über 18 Jahren weltweit frei, und die Videos werden bis Montag, den 5. Dezember um 11.59 Uhr (PST) angenommen.

Im Januar 2017 werden zehn Finalisten nach New York City geflogen, um ein Video mit Make-up-Tipps für Marc und seine Jury aufzuzeichnen, wobei Marc Jacobs die letzten drei Künstler, die bei der #beautymarc-Videoserie im Frühjahr 2017 dabei sein werden, persönlich auswählen wird.

"Marc Jacobs Beauty ermutigt Menschen dazu, ihre Grenzen zu sprengen und einen eigenen Stil zu kreieren. Daher freuen wir uns unheimlich darauf, zu erleben, auf welche Weise unsere unglaublichen Fans ihre Kunst und Inspiration auf einer globalen Plattform mitteilen werden", sagt Catherine Gore, Vice President und Global General Manager beim Beauty-Konzern Kendo.

Neben einer Hauptrolle in der Videoserie #beautymarc "How-to" von Marc Jacobs Beauty mit besonderen Gaststars werden die ausgewählten Gewinner jeweils einen Jahresvorrat an Marc Jacobs Beauty-Produkten, Einladungen zu allen Marc Jacobs Beauty Influencer-Veranstaltungen während des gesamten Jahres 2017 sowie Taschengeld für eine Garderobe und Accessoires von Marc Jacobs erhalten.

Der Annahmeschluss für Videoeinsendungen ist Montag, der 5. Dezember um 11.59 Uhr (PST). Die Teilnahme steht jedem offen.

