Nationalrat – Cap gegen EU-Armee

Nationalrat debattiert Budget-Kapitel Äußeres – Cap plädiert für mehr wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Abgeordneter Josef Cap, Vorsitzender des außenpolitischen Ausschusses, hat sich heute im Nationalrat sehr kritisch zu Überlegungen hinsichtlich einer EU-Armee geäußert. Die Debatte sei in Folge der US-Wahl und aufgrund von Signalen für mehr Isolationismus der USA entstanden, aber man müsse sich fragen, „welche Hintergedanken, welche Feindbilder hier mitschwingen“, so Cap. Der SPÖ-Abgeordnete plädiert im Gegensatz dazu für eine friedliche Entwicklung in Europa und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. ****

Cap wandte sich entschieden gegen eine „Aufrüstung wie im Kalten Krieg und das Produzieren neuer Feindbilder“. Stattdessen brauche es Perspektiven für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland, um die Stabilität in Europa zu fördern. Hinter den Überlegungen zu einer EU-Armee ortet Cap auch Interessen von Rüstungsfirmen; auch die Befehlsstruktur wäre bei einer solchen militärischen Institution völlig unklar. Eine friedliche Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit sei der einzige Weg, damit Europa ein ernstzunehmender Partner auch gegenüber den USA und China ist. (Schluss) ah

