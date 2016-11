Nationalrat – Becher sieht Handlungsbedarf bei Schlichtungsstellen

Feichtinger erfreut über Effizienzsteigerung; Bayr fordert Ressort, Unternehmen bei Menschenrechtsverletzungen in den Blick zu nehmen

Wien (OTS/SK) - Ein sozialdemokratisches Kernanliegen ist für die SPÖ-Bautensprecherin Ruth Becher, dass „jeder Mensch zu seinem Recht kommen muss, unabhängig vom Wohnort und seinem sozialen Status.“ Aus diesem Grund sieht Becher Handlungsbedarf bei den Schlichtungsstellen im Bereich Mietrecht. Diese Stellen sind Gerichten vorgelagert und geben unbürokratisch und kostenfrei Expertise in mietrechtlichen Streitfragen. „Diese Schlichtungsstellen entlasten mit ihren ExpertInnen die Landesverwaltung und die Justiz enorm. Darüber hinaus entfallen die Kosten, die beispielsweise bei einem Gerichtsverfahren schon vor Verfahrensbeginn hinterlegt werden müssen“, erklärt Becher. ****

Generell entlasten die Stellen die österreichischen Gerichte, die schon jetzt pro Jahr etwa drei Millionen Fälle bearbeiten – die meisten davon betreffen Exekutionsfälle.

„Es ist daher schade, dass es solche Schlichtungsstellen lediglich in elf Ballungszentren in Österreich gibt. Außerhalb dieser Zentren ist man benachteiligt, wenn man ihre Expertise in Anspruch nehmen möchte“, so Becher. Das Regierungsprogramm sieht eine bezirksübergreifende Ausweitung der Schlichtungsstellen vor. Dieses Ziel soll, empfiehlt Becher, umgesetzt werden. „Hier gibt es – auch budgetär – viel zu gewinnen und nichts zu verlieren.“

Für 2017 beträgt das Justizbudget 1,4 Milliarden Euro. Positiv merkt SPÖ-Abgeordneter Klaus Feichtinger an, „dass es Effizienzsteigerungen geben wird im Bereich neuer Kanzleisysteme sowie in der Neustrukturierung der Verwaltung“. Positiv ist für ihn weiters, dass die Planstellen für den Justizbereich ausgeweitet werden. Da eine vollständige Besetzung derzeit aufgrund fehlender Bewerbungen nicht möglich scheint, appelliert Feichtinger an den Justizminister, sich verstärkt zu engagieren, Menschen für ein Berufsleben in der Justiz zu begeistern.

Gefordert sieht Petra Bayr, SPÖ-Sprecherin für globale Entwicklung, das Justizressort, wenn es darum geht, „österreichische Unternehmen, die international tätig sind, zu verfolgen, falls sie Menschenrechte verletzen“. Hierzu übergab Bayr dem Justizminister auch zwei Studien des „Netzwerks soziale Verantwortung“, das sich mit der Einhaltung von ArbeitnehmerInnenrechten befasst und dahingehend mögliche gesetzliche Vorgehensweisen untersucht. Das Justizressort könne hier einen wichtigen Beitrag zu einer kohärenten Politik im Sinne von nachhaltiger Entwicklung leisten. (Schluss) kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493