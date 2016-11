Huainigg: Kurz hat Trendwende in der EZA vollzogen und verdoppelt das Budget

Lebensperspektiven in den Herkunftsländern der Flüchtlinge zu schaffen, ist eine Win-Win-Situation

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das Budget der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit (EZA) wird in den nächsten Jahren von 77 auf 154 Millionen Euro verdoppelt und die Mittel für den Auslandskatastrophenfonds werden von fünf auf 20 Millionen Euro vervierfacht“, zeigt sich Abg. Franz-Joseph Huainigg, ÖVP-Sprecher für Internationale Zusammenarbeit, bei der heutigen Budgetdebatte erfreut. „Trotz des angespannten Budgets ist es Außenminister Sebastian Kurz gelungen, eine Trendwende herbeizuführen und der EZA mehr Gewicht zu verleihen“.

Österreich hat im Jahr 2015 0,35Prozent des BIP in EZA investiert und liegt damit auf Platz elf aller EU-Länder. Die EU ist mit 68 Milliarden Euro der größte Geldgeber für Entwicklungszusammenarbeit. In den Jahren 2014 bis 2020 fließen rund 75 Prozent der EU-Hilfen in Länder, die häufig von Naturkatastrophen oder Konflikten betroffen sind und deren Einwohner/innen dadurch besonders schutzbedürftig sind. Die EU ist der einzige Geber weltweit, der in all diesen fragilen Ländern Entwicklungshilfe leistet. Huainigg erklärt: „Auch Österreich wird sich dieser Politik anschließen“. Die zusätzlichen Mittel werden für die Fortführung und Weiterentwicklung der bestehenden Projekte der NGOs eingesetzt, aber auch, um die Situation in den Herkunftsländern der Menschen auf der Flucht zu verbessern. „Das ist gut und richtig so, denn jeder Euro, den wir in den Herkunftsländern einsetzen, spart ein Vielfaches an Mitteln für die Flüchtlingsbetreuung in Österreich. In Syrien eingesetzte Mittel erzielen eine zehn- bis 20-fache Wirkung im Vergleich zu Österreich.“

Der Schwerpunkt Migration wurde neben Bildung, Wirtschaft, Wasser und Rechtsstaatlichkeit im Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit festgelegt. Durch das Dreijahresprogramm gibt es nun die im Regierungsprogramm vorgesehene Gesamtstrategie. Diese wurde unter Einbindung des Parlaments, der Ministerien, der Zivilgesellschaft und anderer relevanter Steakholder erarbeitet. Huainigg dazu: „Ab 2018 werden auch die IFI (Internationale Finanzinstitutionen)-Strategien zeitlich in das Dreijahresprogramm eingegliedert, sodass wir eine kohärente und wirkungsvolle Entwicklungspolitik haben".

"Mein Dank gilt Außenminister Kurz und Finanzminister Schelling, die sich für dieses EZA-Budget stark gemacht haben. Ich bin mir sicher, dass sich durch wirkungsvolle Maßnahmen und die Steigerung der Lebensqualität vor Ort in Zukunft weniger Menschen auf die lebensgefährliche Flucht begeben werden“, so Huainigg abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at