MILESTONE Student Living eröffnet 2017 in Leoben

156 Studentinnen und Studenten beziehen ihre Premium Apartments im Oktober 2017

Wien (OTS) - MILESTONE, der in Österreich ansässige internationale Anbieter von Premium Student Living, erweitert sein Angebot und bietet Studenten der Montanuniversität Leoben ab 01. Oktober 2017 ein völlig neues Lebensgefühl.

Insgesamt 156 Studentinnen und Studenten werden im neu errichteten Haus an der Schießstattstraße ihre vollmöblierten Designer-Apartments beziehen – in bester Lage, nur wenige Gehminuten von Montanuniversität und Hauptplatz entfernt. MILESTONE bietet neben großzügigen Communityflächen im ganzen Haus auch ein besonderes Highlight: eine große Dachterrasse mit einzigartigem Blick über die Stadt.

Interessierte können sich ab sofort unter www.milestone.net für ein Apartment vormerken lassen.

Wachstum am heimischen und internationalen Markt

Und MILESTONE wächst weiter: Im März 2017 eröffnet ein zweiter Wiener MILESTONE Standort. Als Teil der aktuellen Weiterentwicklung des VIERTEL ZWEI entstehen an einer wirklich außergewöhnlichen Lage zwischen der historischen Rennbahn des Wiener Trabrennvereins und dem Grünen Prater 350 Apartments am südlichen Zugang der Wirtschaftsuniversität Wien. Bis Herbst 2017 entsteht in Budapest das erste MILESTONE außerhalb Österreichs mit 418 Betten direkt neben der Semmelweis Universität.

Connect – explore – come home.

MILESTONE ist Student Housing im Premium-Segment. Das ALL-IN Konzept bietet funktionale Apartments mit Designermöbeln, Küche, Bad und Internet sowie großzügige Communityflächen wie Fitness- und Partyraum, washing lounge und Study Rooms. Eine perfekte Kombination aus studentischer Atmosphäre und den ersten eigenen vier Wänden.

Immer mehr Studenten verbringen große Teile ihrer Studienzeit im Ausland. Gleichzeitig wird der Wohnraum in europäischen Großstädten knapper, so dass studentische Wohnangebote immer stärker nachgefragt werden. MILESTONE greift diesen Trend auf und expandiert europaweit in attraktiven Universitätsstädten. Neben den aktuellen Plänen in Wien, Budapest und Leoben richtet sich der Fokus der weiteren Expansion vor allem auf Deutschland, die Niederlande, Tschechien und weitere österreichische Hochschulstandorte wie etwa Salzburg, Graz und Innsbruck.

Mehr unter www.milestone.net

