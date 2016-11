la pura: Weihnachtlicher Musical-Abend mit Maya Hakvoort

Wien (OTS) - Das la pura women’s health resort kamptal macht seinen Gästen in der Vorweihnachtszeit ein ganz besonderes Angebot: Eine Pause vom Trubel – mit dem la pura-Verwöhnprogramm und einem ganz besonders stimmungsvollen Abend mit Musical-Star Maya Hakvoort am 10. Dezember! Für die Gäste des la pura ist dieses einmalige Konzert kostenlos.

Als Kaiserin Elisabeth im gleichnamigen Musical eroberte sie von Wien aus die gesamte Musical-Welt: Maya Hakvoort, vielseitige Musikerin und Entertainerin, ist eine Garantin für gediegene Unterhaltung. Am 10. Dezember singt sie für die Kundinnen des la pura ihre größten Musical- und Weihnachts-Hits. Eine ideale Gelegenheit für eine gesunde Auszeit von der Vorweihnachtshektik!

Das la pura women’s health resort kamptal ist europaweit das erste und einzige Gesundheitsresort nur für Frauen. Hier wird eine besondere und ungezwungene Atmosphäre geschaffen, ideal zur Entspannung sowie zur Rückbesinnung auf das eigene Ich. Ob allein oder mit Freundinnen: Frauen können im la pura mit individuell abgestimmten Gesundheitsangeboten sowie der hauseigenen GourMed®-Cuisine Kraft tranken oder sich im Ladies Spa sowie bei Kosmetikbehandlungen verwöhnen lassen! Der Abend mit Maya Hakvoort ist die musikalische Krönung eines besonderen Wochenendes.

Eckdaten:

Musical- und Weihnachts-Hits von und mit Maya Hakvoort

10. Dezember, 20.15 Uhr

la pura women’s health resort kamptal



Über die VAMED Vitality World

Der international tätige Gesundheitskonzern VAMED engagiert sich seit 1995 im Thermen- und Wellnessbereich. Unter der 2006 gegründeten Kompetenzmarke VAMED Vitality World betreibt die VAMED acht der beliebtesten heimischen Thermen- und Gesundheitsresorts, den AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld, das SPA Resort Therme Geinberg , die Therme Laa – Hotel und Spa, die St. Martins Therme & Lodge, die Therme Wien, das GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn, das TAUERN SPA Zell am See-Kaprun, das la pura women´s health resort kamptal und mit dem Aquaworld Resort Budapest eines der größten Thermenresorts Ungarns. Mit mehr als 3,1 Millionen Gästen jährlich in den Thermen der VAMED Vitality World ist die VAMED Österreichs führender Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts.

Informationen: 4 Sterne superior la pura – women’s health resort kamptal, Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp, Tel: +43 2985 2666-0, www.lapura.at

la pura: Weihnachtlicher Musical-Abend mit Maya Hakvoort



Das la pura women’s health resort kamptal macht seinen Gästen in der

Vorweihnachtszeit ein ganz besonderes Angebot: Eine Pause vom Trubel

– mit dem la pura-Verwöhnprogramm und einem ganz besonders

stimmungsvollen Abend mit Musical-Star Maya Hakvoort am 10.

Dezember! Für die Gäste des la pura ist dieses einmalige Konzert

kostenlos.



Datum: 10.12.2016, 20:15 - 23:00 Uhr



Ort:

la pura women's health resort kamptal Konzert für Gäste des

la pura

Hauptplatz 58, 3571 Gars am Kamp



Url: www.lapura.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Andrea Heigl

bettertogether Kommunikationsagentur

a.heigl @ bettertogether.at, 01 8902409-26