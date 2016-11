Nationalrat - Greiner/Kirchgatterer betonen Kontrollfunktion der obersten Organe

Zusammenarbeit zwischen Rechnungshof und Gemeinden weiter verstärken

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der Budgetdebatte im Parlament betonten die beiden SPÖ-Abgeordneten Karin Greiner und Franz Kirchgatter die Kontrollfunktion der obersten Organe. „Daher braucht es ein nachhaltiges Budget, damit diese staatlichen Institutionen ihre wichtigen Kontrollfunktionen auch in Zukunft wahrnehmen werden können“, so Greiner. SPÖ-Menschenrechtssprecher Franz Kirchgatterer hob in seiner Rede die staatliche Verantwortung für die autochthonen Volksgruppen in Österreich hervor und verwies in diesem Zusammenhang auf die gelöste Frage um die zweisprachigen Ortstafeln in Kärnten. ****

„Wir haben eine große Verpflichtung gegenüber unseren Volksgruppen, die mit ihrer Sprache und Kultur die große Vielfalt in Österreich widerspiegeln und für eine hohe Qualität in den Schulen und Kindergärten sorgen“, so Kirchgatterer. In seiner Rede hob er insbesondere die Bedeutung der Volksanwaltschaft in Menschenrechtsfragen hervor. „Gerade die erst kürzlich im Parlament stattgefundene Veranstaltung – „Geste der Verantwortung“ –, bei der sich erstmalig das offizielle Österreich bei den vielen ehemaligen Kindern und Jugendlichen, die in kirchlichen oder staatlichen Heimen misshandelt und missbraucht worden sind, entschuldigte, zeigt die Notwendigkeit von Kontrolle von staatlichen Einrichtungen, die mit der Betreuung von jungen und alten Menschen zu tun haben“, betont Kirchgatterer.

Greiner, Mitglied im Budgetausschuss, forderte in ihrer Rede, dass Gemeinden die Rechnungshoftätigkeiten noch besser nützen können. So wie das Parlament die Empfehlungen des Rechnungshofes ernstgenommen hat und einen Budgetunterausschuss installiert hat, in dem sich die Mitglieder detailliert mit den Wirkungszielen in den einzelnen Bereichen auseinandergesetzt haben, sollten dies die Gemeinden auch tun. „Kontrolle ist wichtig, damit sparsam, transparent und effizient gewirtschaftet wird“, so Greiner. (Schluss) rm

