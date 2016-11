Informations- und Consultingbranchen treiben das Wirtschaftswachstum an

Bundesspartenobmann Bodenstein: IC-Branchen freuen sich über 7,2 % Umsatzrentabilität, 78 % erzielen positives Betriebsergebnis

Wien (OTS) - Ein erfreulich positives Bild kann Robert Bodenstein, Obmann der Bundessparte Information und Consulting in der Wirtschaftskammer Österreich, über die jüngste Kennzahlen-Analyse der KMU Forschung Austria für die rund 120.000 Unternehmen der Informations-, Kommunikations- und Consultingbranchen ziehen. „Die Ertragssituation der wissensbasierten Dienstleister ist trotz der allgemeinen Wirtschaftsflaute noch immer zufriedenstellend. Erfreulicher Weise konnten unsere Betriebe die Umsatzrentabilität im Gesamtschnitt mit 7,2 % relativ hoch halten. Das ist nahezu doppelt so hoch wie in den anderen Wirtschaftssektoren“, zieht Bodenstein positive Bilanz.

Kleinere Unternehmen bis 300.000 Euro Jahresumsatz schaffen im Schnitt immerhin 14,6 % als betriebswirtschaftlichen Gewinn nach Abzug aller Kosten, die großen Unternehmen mit mehr als 4 Millionen Jahresumsatz liegen auch noch über 7 %.

78 % der Unternehmen erwirtschaften ein positives Betriebsergebnis, wobei bei den kleineren Unternehmen bis 300.000 Euro Jahresumsatz knapp 72 % ein positives Ergebnis schaffen, bei Unternehmen mitmehr als 7 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften sogar 80 % ein positives Ergebnis.

Eigenkapitalquote neuerlich gefestigt

Im Gesamtdurchschnitt sind die bilanzierenden Unternehmen der Sparte Information und Consulting mit 32,6 % Eigenkapital finanziert, womit der Aufwärtstrend der letzten Jahre fortgesetzt werden konnte (+1,7 %).

„Die Wachstumsbranchen Consulting, Informationstechnologie sowie Werbung/Marktkommunikation boomen nach wie vor, wir haben ungebrochen steigende Mitgliederzahlen und damit entsprechenden Wettbewerbsdruck – aber trotzdem schaffen es die Betriebe durch enormen Einsatz jedes Jahr die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse zu verbessern und ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. Wir sehen aus betriebswirtschaftlicher Sicht immerhin 29 % aller Unternehmen der Sparte Information und Consulting bei den Top-Unternehmen mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 30 % und einem Gewinn vor Steuern von über 10 % der Betriebsleistung. Der steigende Konkurrenzdruck in den modernen Wachstumsbranchen stellt aber auch 12 % unserer Betriebe vor echte Finanzierungs- und Ertragsprobleme, wobei 7 % der Unternehmen buchmäßig überschuldet sind und in der Verlustzone stehen“, zieht Bodenstein abschließend Bilanz. (PWK883/JR)

