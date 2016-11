Wo bleibt da der Spaß? - Warum wir wieder mehr lachen sollten

Ingolstadt (OTS) - Anmoderationsvorschlag: Schritte und Kalorien zählen, Super-Mama oder Super-Papa sein, dabei immer gut aussehen, kein Speckröllchen zu viel haben und gleichzeitig den super Job haben und fett Kohle nach Hause bringen - dass da kaum noch Platz ist, mal ordentlich und vor allem ausreichend Spaß zu haben, ist irgendwie klar. Das Problem: vielen fehlt das richtig! So zumindest das Ergebnis einer Media Markt Umfrage. Helke Michael mit den Ergebnissen.

Sprecherin: Für die meisten Deutschen kommt der Spaß im Alltag zu kurz. So wünschen sich sieben von zehn Befragten einfach mal ein bisschen mehr davon im Leben. Über 80 Prozent glauben sogar, dass es unserer Gesellschaft mit mehr Spaß besser gehen würde. Aber warum ist uns der Spaß eigentlich überhaupt vergangen?

O-Ton 1 (Dipl.-Psych. Rolf Schmiel, 0:20 Min.): "Es liegt schon am Druck in der Gesellschaft: Laut der Media Markt Umfrage fühlt sich fast jeder Zweite unter Druck gesetzt, perfekt sein zu müssen. Und richtig bedenklich ist das bei den Jugendlichen, denn weit mehr als zwei Drittel der 14- bis 19-Jährigen verspüren diesen Druck. Das geht so weit, dass viele sich durch die Erwartungen anderer regelrecht überfordert fühlen."

Sprecherin: Warnt Diplom-Psychologe Rolf Schmiel, der sich intensiv mit der Studie befasst hat, und er sagt, den Stress machen wir uns oft selbst, indem wir uns zum Beispiel an anderen messen, von denen wir meist nur die Sonnenseite kennen.

O-Ton 2 (Dipl.-Psych. Rolf Schmiel, 0:18 Min): "Wir sehen bei Instagram und Facebook, wie toll es allen anderen geht und sehen unseren jämmerlichen Alltag, vergessen aber dabei, dass die Menschen nur das posten, was toll ist. Den Zoff mit der Partnerin oder das Runtergemacht-Werden, der Rüffel vom Chef, das sehen wir nie online, und deshalb haben die anderen die perfekte Welt und uns geht's nicht so gut."

Sprecherin: Dabei könnte es uns mit mehr Spaß im Leben tatsächlich deutlich besser gehen.

O-Ton 3 (Dipl.-Psych. Rolf Schmiel, 0:20 Min): "Mehr lachen hebt die Grundstimmung, die man selber hat, und es führt zu einer optimistischeren Lebenssicht und tatsächlich - medizinisch gesehen -es optimiert unser Immunsystem und stärkt die Abwehrkräfte und außerdem, das zeigen weitere Studien: humorvolle Menschen können mit Stress besser umgehen. Es macht uns sogar darüber hinaus noch fairer und im Umgang sozialer."

Sprecherin: Deshalb der Tipp vom Experten:

O-Ton 4 (Dipl.-Psych. Rolf Schmiel, 0:24 Min): "Wir sollten wieder mehr gut zu uns selbst sein. Dazu gehört: aufhören, sich permanent die gleichen Sorgen und Gedanken zu machen, sondern sich Situationen sucht, wo man einfach Spaß hat. Wer sich selber mehr wertschätzt, dadurch, dass er sich mehr Spaß gönnt, kann auch anderen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und dann erleben wir eine komplette gesellschaftliche Aufwärtsspirale, die uns endlich aus dieser Wut-und Aggressivitätsstimmung befreit."

Sprecherin: Und keine Sorge: Nur weil man mal lacht, ist man nicht gleich unseriös. Und ein bisschen Albernheit gehört doch auch irgendwie dazu.

Abmoderationsvorschlag:

Ab und an ein bisschen mehr Spaß hebt also nicht nur die Stimmung, es hält fit und tatsächlich auch gesund und macht uns am Ende zufriedener und dadurch auch leistungsfähiger. Ein paar Anregungen gibt's für mehr Spaß gibt's übrigens auch im Netz, zum Beispiel auf www.wo-bleibt-da-der-spass.de.

ACHTUNG REDAKTIONEN:

Das Tonmaterial ist honorarfrei zur Verwendung. Sendemitschnitt bitte an ots.audio @ newsaktuell.de.

Rückfragen & Kontakt:

Eva Simmelbauer

Media-Saturn-Holding GmbH

Corporate Communications

Wankelstraße 5

D-85046 Ingolstadt

Tel.: +49 (841) 634-2442

Fax: +49 (841) 634-2478

E-Mail: simmelbauer @ media-saturn.com

Internet: www.media-saturn.com