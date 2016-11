Krainerhütte ist beliebtestes Seminarhotel Niederösterreichs

Mit einer Kundenzufriedenheit von 99 Prozent zum fünften Mal in Folge auf Platz eins

Baden/ Linz (TP/OTS) - Das Seminar- und Eventhotel Krainerhütte wurde zum fünften Mal in Folge zum beliebtesten Seminarhotel Niederösterreichs gewählt. Für diesen Erfolg wurde das in Baden bei Wien gelegene Seminarhotel gestern Abend auf der Tagungs-Fachveranstaltung Meet the Best im voestalpine Veranstaltungszentrum in Linz geehrt.

Grundlage für die Auszeichnung war die Zufriedenheitsanalyse der Seminartrainer und -teilnehmer, die alljährlich von Tagen in Österreich durchgeführt wird. Mit dem MICEadvisor, der neu geschaffenen Bewertungsplattform, wird dieses Kundenfeedback nun auch öffentlich zugänglich gemacht. Die Krainerhütte weist hier eine Kundenzufriedenheit von 99 Prozent auf. Besonders häufig hervorgehoben werden dabei die hervorragende Seminarbetreuung und die Umsichtigkeit des Personals.

Vom Konzept der Krainerhütte sind aber nicht nur Trainer und Seminarteilnehmer überzeugt. Auch Branchenexperten erkennen die hohen Qualitätsstandards, denen sich das Haus verschrieben hat. Als einer der Ersten hat sich die Krainerhütte der Flipchart-Klassifizierung unterzogen. Mit fünf Flipcharts erhielt man die Höchstwertung. Die Krainerhütte gehört somit zu jenen Top-Betrieben, die bei Seminarveranstaltern und Teilnehmern keine Wünsche offen lassen und ein Garant für den Erfolg jeder Veranstaltung sind.

Über das Seminar- & Eventhotel Krainerhütte

Das Seminar- & Eventhotel Krainerhütte von Ute und Josef Dietmann erhebt in der Seminar-, Tagungs- und Kongresshotellerie Österreichs qualitativen Führungsanspruch. Nur 25 Kilometer von Wien entfernt erwartet Teilnehmer und Veranstalter ein einzigartiges Tagungskonzept. Hochwertige Ausstattung und modernste Technik schaffen in Verbindung mit der einzigartigen Wirkung der Natur eine ideale Arbeitsumgebung – und zwar das ganze Jahr über. Eine Besonderheit des Hauses ist der 50.000 m2 Spirit Park. Dieser bietet mit zahlreichen Erlebnis- und Kraftplätzen neue Möglichkeiten der Wissens- und Erfahrungsvermittlung.

In der Krainerhütte wird Herzensqualität groß geschrieben. Jeder Gast wird mit offenen Armen empfangen und auch den Mitarbeitern wird eine hohe Wertschätzung zuteil. Da Liebe durch den Magen geht, gelten auch in der Kulinarik höchste Qualitätsstandards – sowohl die Pausenverpflegung als auch das hochwertige Buffetangebot betreffend.

Auch für Firmenevents wie Weihnachts- oder Neujahrsfeiern sind dies ideale Rahmenbedingungen. Hier wird das Angebot mit einem stimmungsvollen Winterprogramm abgerundet (Weitere Informationen: firmenweihnachtsfeier.at).

Die Krainerhütte blickt auf eine lange Geschichte zurück. Dort wo unter Maria Theresia noch Holzfäller aus „der Krain“ – daher auch der Name des Hauses – eine Schänke betrieben, finden heute inmitten der malerischen Landschaft unvergessliche Veranstaltungen auf höchstem Niveau statt.

Alle Presseinformationen und Fotos unter http://lehmann.co.at/

Rückfragen & Kontakt:

Willy Lehmann Markenagentur

Im Aichetfeld 13

A-4490 St. Florian

+43 (0)664 2305999

willy @ lehmann.co.at