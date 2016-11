Wo leben die kontaktfreudigsten Singles in Österreich?

Die neue österreichische Freizeit Plattform woGOal.com ermittelte durch verschiedenen Facebook Kampagnen den Ort mit den kontaktfreudigsten Singles in Österreich.

Marchtrenk (OTS) - "Finde neue Freunde mit den gleichen Interessen", das ist das Motto der neuen österreichischen Freizeit Plattform woGOal.com, und so wurde auch auf Facebook unter der Personengruppe der Singles in 31 verschiedenen Orten geworben. Die Resultate der Kampagnen sind durchaus interessant, und geben ein Bild davon ab in welchen Orten und Regionen der Wunsch neue Bekanntschaften zu machen besonders ausgeprägt ist, und in welchen weniger.

In einer bestimmten Stadt gelten die Singles als besonders kontaktfreudig. Auch ein gewisses Bundesland hat sich herauskristallisiert, in dem die Menschen besonders gerne Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen. Umgekehrt gibt es auch ein klares Ergebnis, in welchem Bundesland Österreichs die Bewohner nur sehr ungern neue Bekanntschaften schließen.

Die Ergebnisse mit Tabelle gibt es auf: http://bit.ly/wogoal

Rückfragen & Kontakt:

Dietmar Hanner

dietmarhanner @ yahoo.com