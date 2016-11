Blecha: Pensionisten-Hunderter kommt!

Zusätzlich 100 Euro für Pensionisten noch heuer und netto!

Wien (OTS) - „Der Pensionistenverband hat bereits im vergangenen August, als feststand dass die statistische Pensions-Anpassung für 2017 nur völlig unzureichende 0,8 Prozent betragen wird, ein zusätzliches Plus für die Pensionisten gefordert. Unser Einsatz hat sich für jede Pensionistin und jeden Pensionisten ausgezahlt! Es gibt 100 Euro netto zusätzlich und zwar noch mit der Dezember Pension! Dieser zusätzliche Teuerungsausgleich ist richtig und wichtig, weil die Pensionisten von den Preissteigerungen gerade jetzt betroffen sind und das Geld daher auch jetzt brauchen“, so Pensionistenverbands-Präsident Karl Blecha in einer ersten Reaktion auf den heutigen Beschluss im Ministerrat.

Blecha strich die Vorzüge des Pensionisten-Hunderters hervor: "Der 100er kommt sofort und er kommt netto!“

Blecha dankte Bundeskanzler Christian Kern und Sozialminister Alois Stöger für ihre Unterstützung. „Kern und Stöger waren von Anfang an für den Pensionisten-Hunderter. Auf sie ist Verlass!“

„Der Pensionistenverband hat heuer den Pensionisten die Steuerentlastung gebracht, die Anhebung des Pflegegeldes und jetzt noch den Pensionisten-Hunderter!“, freut sich Belcha über die erfolgreiche Arbeit als Interessensvertretung der älteren Menschen .

