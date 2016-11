Graswander-Hainz: Resolution zum Investment-Court-System im EU-Parlament unbedingt unterstützen

Vereinbarkeit von ICS mit EU-Recht muss geprüft werden

Wien (OTS/SK) - Am Mittwoch soll das Europäische Parlament über einen Entschließungsantrag abstimmen, der den Europäischen Gerichtshof auffordert zu überprüfen, ob das von der Kommission neu vorgeschlagene Investment-Court-System (ICS) auch tatsächlich mit den EU-Verträgen vereinbar ist. „Seit der neue Vorschlag zum Investorenschutz von der Europäischen Kommission vorgestellt wurde, regen sich immer wieder berechtigte Zweifel an der Vereinbarkeit mit dem EU-Recht. Nicht nur der Deutsche Richterbund, sondern auch über 100 anerkannte ProfessorInnen und JuristInnen aus ganz Europa kommen zu dem Schluss, dass ICS die Autonomie der Rechtsordnung der Europäischen Union berührt“, so SPÖ-EU-Abgeordnete Karoline Graswander-Hainz, die weiters betont: „Es geht hier nicht um die Frage, ob wir CETA haben wollen oder nicht, es ist kein taktisches Manöver, CETA zu stoppen oder dessen Inkrafttreten hinauszuzögern. Vielmehr geht es darum, Rechtssicherheit zu erlangen und zu garantieren, dass dieses Investorenschutzsystem auch tatsächlich mit EU-Recht kompatibel ist.“ ****

Dass die ICS-Resolution von 89 EU-Abgeordneten aus fünf verschiedenen Fraktionen (S&D, Grünen, GUE, EFDD, ALDE) im Plenum eingebracht wurde, zeige deutlich, dass fraktionsübergreifend Zweifel bestehen und eine Überprüfung der Kompatibilität vom EuGH gefordert werde, so die EU-Abgeordnete der SPÖ.

Der neue Investorenschutz soll nicht nur Eingang in CETA finden, sondern auch in zukünftigen Handels- und Investorenschutzverträgen verankert werden. Darum sei es unabdingbar, den EuGH in dieser Sache anzurufen. „Wir können kein Instrument in Abkommen aufnehmen, dessen Vereinbarkeit mit EU-Recht von vielen ExpertInnen angezweifelt wird“, verdeutlicht Graswander-Hainz, Mitglied im Ausschuss für internationalen Handel, die ihre Kolleginnen und Kollegen zu einer breiten Unterstützung der Resolution im Europäischen Parlament auffordert. (Schluss) bj

