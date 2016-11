Handel: Absatzkanal Direktvertrieb im Aufwind

Die Wirtschaftskammer Österreich, und dort insbesondere die Bundessparte Handel, engagiert sich für neue Branchenplattform „Forum Direktvertriebsunternehmen“

Wien (OTS) - Das Einkaufsverhalten verändert sich rapid:

Konsument/iInn/en nutzen gleichzeitig verschiedene unterschiedliche Verkaufskanäle und erwarten dabei eine immer persönlichere Betreuung. Dem Direktvertrieb bieten sich damit neue Wachstumschancen - das ist der Sukkus des ersten Jahresforums, das jüngst in Salzburg stattfand.

2015 wurde in der Wirtschaftskammer Österreich die neue Branchenplattform „Forum Direktvertriebsunternehmen“ eingerichtet. Am vergangenen Freitag veranstaltete sie in Salzburg das erste Jahresforum. Auf der Agenda standen die Zukunftsperspektiven dieser Handelsform angesichts der Umbrüche im Handel.

Laut IFH - Institut für Handelsforschung schrumpfte der Anteil „traditioneller Handelskäufer“ in den vergangenen drei Jahren von 52% auf 32%. Die größte Gruppe stellen heute so genannte „sSelektive Online-Shopper“ dar. Ihr Anteil stieg von 31% auf 45%. Der Prozentsatz der „Begeisterten Online-Shopper“ stieg von 11% auf 20%. Insgesamt stehen seitens der VerbraucherInnen die Mehrkanalnutzung und die immer höhere Erwartung an individuelle Betreuung im Vordergrund.

Iris Thalbauer, Geschäftsführerin der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), sieht darin interessante Chancen für den Direktvertrieb: „Wenn es dieser Vertriebsform gelingt, persönliche, vertrauensvolle Kundenbeziehungen weiter auszubauen und das Innovationspotenzial neuer Einkaufserlebnisse zu nutzen, wird diese Variante des Nicht-stationären Handels sicher weiter wachsen und zu einer künftig noch größeren Einkaufsvielfalt beitragen.“

Laut jüngster Branchenanalyse nutzt rund 1 Million Kund/iInn/en in Österreich diese Möglichkeit des Einkaufens von Zuhause aus. Die hierzulande tätigen Direktvertriebsunternehmen beschäftigen rund 1.300 MitarbeiterInnen und erwirtschaften einen Umsatz von rund 330 Millionen Euro. Der Vertrieb der Produkte erfolgt überwiegend über selbständige Geschäftspartner.

In Österreich entwickelt sich die Selbständigkeit positiv: Laut Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) verbesserte sich die Einstellung der Österreicher/-iInnen gegenüber dem Vorjahr deutlich. Der Anteil der Personen mit positiver Einstellung zur Selbständigkeit stieg um 15% auf 66% an.

Gudrun-Johanna Korec-Neszmerak, Vorsitzende des Forum Direktvertriebs-unternehmen und Corporate Affairs-Verantwortliche für Amway Österreich und die Schweiz, sieht weiterhin Aufholbedarf:

„Leider liegt Österreich bei der Bereitschaft, ein eigenes Unternehmen zu gründen, im internationalen Vergleich sehr weit hinten. Die jüngsten politischen Initiativen und auch die Medienberichterstattung über erfolgreiche Start-ups haben aber schon zu Verbesserungen beigetragen.“

Das Forum Direktvertriebsunternehmen wurde 2015 von führenden Branchenvertretern gegründet, darunter Amway, Cosmoterra, La Vie, LR, Ringana und Sowana. Es versteht sich als interessenspolitischer Zusammenschluss für Firmen, die ihre Produkte auch über die Vertriebsform Direktvertrieb anbieten und ist in der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich verankert. (PWK881/JR)

