Gerald Zimmermann übernimmt auch deutsche CCC

Graz (OTS) - Magister Gerald Zimmermann, General Manager der CCC Austria Ges.m.b.H. mit dem Sitz in Graz sowie der CCC-Tochtergesellschaften in Slowenien und Kroatien, übernimmt mit 1. Dezember auch die Geschäftsführung der CCC Germany GmbH mit dem Sitz in Frankfurt.

Der 52jährige Grazer ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und gilt in der Schuhbranche als exzellenter Experte. „Dass mir der CCC-Konzern jetzt auch noch den deutschen Markt überträgt, freut mich natürlich ganz besonders, weil ich diese Verantwortungs-Verdoppelung auch als Anerkenntnis unserer Aufbauarbeit in der CCC Austria-Region verstehe“, erklärte Zimmermann nach seiner Bestellung.

Seit dem Markteintritt von CCC in Österreich hat Zimmermann 38 CCC-Filialen in sechs Bundesländern etabliert, am 1. Dezember kommt mit dem Markteintritt in Salzburg die 39. Filiale im Forum 1 am Salzburger Hauptbahnhof dazu. Parallel dazu hat Zimmermann in Kroatien ein Netz von 20 CCC-Filialen geschaffen und in Slowenien die Marktabdeckung mit elf Familien-Schuhfachgeschäften vorangetrieben.

Damit steuert Zimmerman in der CCC Austria-Region per 1. Dezember 70 Standorte während ihn in Deutschland 73 CCC-Filialen erwarten. „Während wir in Österreich im kommenden Jahr mindestens zehn neue Standorte in Betrieb nehmen werden, in Kroatien unser Netz weiter ausbauen und in Slowenien auf rund 15 Filialen verdichten, hängt das Expansionstempo in Deutschland wesentlich von der Verfügbarkeit geeigneter Standorte ab“, erklärte Zimmermann. In beiden Vertriebsregionen sind jeweils mehr als 1.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.

Der neue Deutschland-Geschäftsführer wird weiterhin von Graz aus operieren, was ihn zum Pendler machen wird. „Mit täglich vier Flugverbindungen und der deutschen Zentrale direkt am Frankfurter Flughafen sollte das kein Problem sein“, hält Zimmermann fest.

Rückfragen & Kontakt:

Für Rückfragen steht Ihnen Mag. Gerald Zimmermann jederzeit gerne unter +43/(0)664-255 4419 zur Verfügung.