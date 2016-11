Jörg Vogelsänger wird Nachrichtenchef des Spanischen Dienstes

dpa baut Engagement in Spanien und Südamerika aus

Jörg Vogelsänger wird Nachrichtenchef des Spanischen Dienstes der dpa Deutsche Presse-Agentur. Der 51-Jährige übernimmt die neugeschaffene Position in Madrid zum 1. Januar 2017. Bislang leitet er den Fremdsprachendesk der dpa in Berlin. Seine Funktion als Auslandsdienstekoordinator, der die Zusammenarbeit der spanisch-, englisch- und arabischsprachigen Dienste mit dem deutschen dpa-Dienst lenkt, behält Vogelsänger.

Jörg Vogelsänger wurde in Dortmund geboren und wuchs in Caracas (Venezuela) auf, wo er nach seinem Studium der Kommunikationswissenschaften an der FU Berlin auch als Journalist tätig war. Bei dpa ist er seit 1994. Nach seinem Volontariat arbeitete er zunächst als Redakteur des Spanischen Dienstes und ging später als Korrespondent nach Madrid. Seit 2011 leitet er den Fremdsprachendesk in Berlin, ein Jahr später übernahm er auch die Funktion des Auslandsdienstekoordinators.

Bei seiner Aufgabe wird er ab 1. Januar 2017 von Cecilia Becaría unterstützt, die die ebenfalls neue Rolle des Senior Editor mit Sitz in Buenos Aires übernimmt. Die 41-Jährige ist derzeit dort Redakteurin. Cecilia Becaría ist seit 2004 bei der dpa. Zuvor arbeitete sie als freie Mitarbeiterin für die argentinische Zeitung "Clarín". Sie studierte Journalismus an der Universität ORT in Montevideo (Uruguay).

Die Leitung des Spanischen Dienstes liegt weiter bei Esteban Bayer (59) in Berlin.

dpa-Chefredakteur Sven Gösmann: "Mit Jörg Vogelsänger und Cecilia Becaría übernehmen zwei erfahrene Agenturjournalisten die nachrichtliche Steuerung unseres Spanischen Dienstes, dessen strategische Leitung weiter in den bewährten Händen von Esteban Bayer liegt. Das unterstreicht, dass wir unseren Erfolg in unseren wichtigen Märkten Spanien und Lateinamerika ausbauen wollen - nicht zuletzt mit neuen Produkten wie unserem sehr erfolgreich gestartetem Angebot dpa fotografía, das wir stärken werden."

Der Spanische Dienst der dpa mit rund 75 Mitarbeitern in Spanien, Nord-, Mittel- und Südamerika wird von zwei Newsdesks in Madrid und Buenos Aires aus gesteuert. Er produziert Texte und Fotos für Medien-und Businesskunden in der spanischsprachigen Welt. Viele der Korrespondentenberichte werden jedoch auch für andere dpa-Dienste übersetzt.

Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender, Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.

Jorge Vogelsänger asume como Jefe de Noticias del Servicio en Español / dpa amplía sus actividades en España y América Latina

Jorge Vogelsänger ha sido designado Jefe de Noticias del Servicio en Español de la Agencia Alemana de Prensa dpa. El periodista de 51 años asumirá el flamante cargo en Madrid el 1 de enero de 2017. Vogelsänger, que hasta ahora estaba al frente de la redacción multilingüe de dpa en Berlín, seguirá desempeñando su función de coordinador de los servicios internacionales, gestionando la cooperación entre el Servicio Alemán y los Servicios Español, Inglés y Árabe de la agencia.

Jorge Vogelsänger nació en Dortmund (Alemania) y creció en Caracas (Venezuela), donde se desempeñó como periodista después de sus estudios de Comunicación Social en la Universidad Libre de Berlín. Se incorporó a dpa en 1994 como becario y luego trabajó como redactor del Servicio en Español y corresponsal en Madrid. Desde 2011 dirige en Berlín la redacción multilingüe, labor a la que se sumó en 2012 la función de coordinador de los servicios internacionales.

En su nuevo cargo contará con el apoyo de Cecilia Becaría, quien el 1 de enero de 2017 asumirá en Buenos Aires la nueva función de Editora Senior. La periodista de 41 años es actualmente editora en la mesa del Servicio en Español en la capital argentina. Becaría estudió periodismo en la Universidad ORT de Montevideo y antes de incorporarse a dpa en 2004 fue colaboradora del diario argentino "Clarín".

La dirección general del Servicio en Español seguirá a cargo de Esteban Bayer (59) en Berlín.

El editor-jefe de dpa, Sven Gösmann, destacó: "Con Jorge Vogelsänger y Cecilia Becaría, son dos experimentados periodistas de agencia los que asumen la responsabilidad de la producción informativa de nuestro Servicio en Español, cuya dirección estratégica continuará en las acreditadas manos de Esteban Bayer. Con ello subrayamos la intención de expandir nuestras actividades en dos mercados tan importantes para nosotros como lo son España y América Latina. Por ejemplo con nuevos productos como dpa-Fotografía, el exitoso servicio que lanzamos este año y que vamos a fortalecer".

El Servicio en Español de dpa, con su red de 75 empleados en España y Latinoamérica, es gestionado desde dos redacciones en las cabeceras de Madrid y Buenos Aires y produce textos y fotos para medios y empresas del mundo hispanoparlante. Su material informativo es aprovechado además en los otros servicios informativos de dpa.

dpa Agencia Alemana de Prensa es una organización independiente, flexible y eficiente dedicada a la producción y distribución de contenidos multimedia. Como líder del mercado alemán y una de las mayores agencias de noticias internacionales, dpa suministra temas actuales a medios de comunicación en todo el mundo. Una red mundial de reporteros y redactores garantiza una cobertura diaria según los principios establecidos en los estatutos de dpa: imparcial e independiente de ideologías, grupos de poder económico y financiero y gobiernos. Ese es el estándar de calidad en el que confían medios impresos, emisoras de radio y televisión y medios digitales en más de 100 países, las 24 horas del día, 7 días por semana. Entre los clientes de dpa hay también parlamentos, organizaciones, empresas y agencias de publicidad y relaciones públicas. Todos ellos se benefician de la amplia oferta de productos y servicios del grupo dpa. www.dpa.com

Jörg Vogelsänger to become News Chief of dpa's Spanish language service, dpa internacional/ dpa expands in Spain and South America

Jörg Vogelsänger will be the first News Chief for dpa internacional, the Spanish language service of the German Press Agency dpa. Vogelsänger (51) will take up this newly created position in Madrid on January 1, 2017. In his previous position he was in charge of dpa's Foreign Services Desk in Berlin. He will continue to work as coordinator for dpa's foreign language services, steering the dpa English, Spanish and Arabic services' cooperation with the German language service.

Jörg Vogelsänger was born in Dortmund (Germany) and grew up in the Venezuelan capital Caracas. After graduating in communication studies at the FU Berlin he worked as a journalist in Venezuela, before joining dpa in 1994. Following his traineeship he joined dpa's Spanish Service as an editor and later worked as a correspondent in Madrid. Jörg Vogelsänger has been in charge of the Foreign Services Desk since 2011; one year later he took over as Foreign Services Coordinator.

Cecilia Becaría, who will also take up her position as Senior Editor in Buenos Aires on January 1, is going to support Jörg Vogelsänger in his new position. The 41-year-old currently works as an editor at dpa internacional's desk in Buenos Aires. Cecilia Becaría has been with dpa since 2004. Before joining, she worked as a freelance reporter for the Argentinian paper "Clarín". She studied journalism in Montevideo (Uruguay).

Managing Editor Esteban Bayer (59) remains in charge of dpa's Spanish Service. He is based in Berlin.

dpa Editor-in-Chief Sven Gösmann: "With Jörg Vogelsänger and Cecilia Becaría, two experienced agency journalists take over steering the news side of our Spanish Service. The strategic control remains in Esteban Bayer's steady hands. This underlines that we want to expand our success in two markets that are important for us - Spain and Latin America - for example with new products like dpa fotografia, a product which launched with great success and which we will strengthen further."

dpa internacional, with roughly 75 staff members in Spain and North, Central and South America is run with a main editorial desk in Madrid and regional editorial desk in Buenos Aires. It provides texts and photos for media and business clients in the Spanish-speaking world. Many stories are also translated and adapted for other services.

The German Press Agency dpa is a trusted, accurate and independent provider of news with the digital and multimedia content to power the media at home and abroad. Our customers benefit from the extensive global network of correspondents and editors maintained by Germany's leading news wire. News gathering is completely free of outside influence which in turn guarantees that coverage lives up to the strict requirements of the dpa charter: This document lays down that reporting must be free of bias and unfettered by political, economic or governmental ideologies. Print media, radio stations, online and mobile communication providers in more than 100 countries rely on this journalistic excellence around-the-clock. Among dpa clients are parliaments, governmental and non-governmental organisations as well as businesses and public relations agencies. They all derive news content from the wide range of products and services provided by the dpa group of companies. www.dpa.com

