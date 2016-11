Reminder: Presseeinladung Wintermarkt am Riesenradplatz

Get together am 24.11.2016 um 18:00 Uhr beim Stand Nr. 12!

Wien (OTS) - Am 24. November ist noch nicht Weihnachten! Aber - die Prater Wien GmbH lädt am 24. November um 18:00 Uhr zum winterlichen „get together“ bei Punsch und Keksen am Wintermarkt am Riesenradplatz!

Lassen Sie uns gemeinsam auf das ausklingende Jubiläumsjahr des Praters anstossen! Treffpunkt: der Stand Nr. 12 „Steirer Ecker’l“ / auf der linken Seite der Bühne am Wintermarkt.

Die Gastgeber - Mag. Michael Prohaska, Geschäftsführer und Gerhard Maresch, MAS, Prokurist - werden Sie über die Neuerungen im Wurstelprater informieren und freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Ab 19:00 Uhr ist Harry Ahamer, bekannt für seine „schwarze“ Stimme, auf der Bühne des Wintermarktes zu hören. Rock und Pop gepaart mit Mundarttexten und Balladen zu erdigem Gittarensound - Akustik Soul vom Feinsten! Wir freuen uns, wenn Sie Zeit finden, das Konzerttreiben mit uns zu genießen!

Wir bitten um Ihre geschätzte Antwort!

Mit herzlichen Grüßen aus dem Wiener Prater

