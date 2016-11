1. Staatsmeisterschaft der Bäcker ein riesen Erfolg – Julia Rumetshofer holt sich den Sieg

Wien (OTS) - Zum allerersten Mal fanden in Österreich Staatsmeisterschaften der Bäcker von 17. – 20. November 2016 im Rahmen der Berufsinformationsmesse in Salzburg statt. Und unsere Bäckerjugend war mit vollem Elan dabei. 8 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten ihr Können und ihre Kreativität unter Beweis. Die Jury, Valentina Schachinger – letztjährige Teilnehmerin bei den WordSkills in Sao Paulo, Kurt Kainz, langjähriger Oberjuror der Bundeslehrlingswettbewerbe, und Gerd Rainer, Kotrainer für internationale Wettbewerbe, unter der Leitung von Erwin Heftberger, Trainer und Juror für unsere Bäcker im Team Österreich bei den WorldSkills, hatten es nicht leicht, einen Sieger zu bestimmen. Unter dem Motto „Tausendundeine Nacht“, in Hommage an die nächsten WorldSkills in Abu Dhabi, produzierten unsere Bäckerinnen und Bäcker wahre Meisterwerke, von Kleingebäck in Form von Monden, Sternen und Blumen, über Öllampendekorationen aus luftigen Teigen bis hin zu Schaustück-Palästen. Aber schließlich setzte sich Julia Rumetshofer von der Bio Bäckerei und Konditorei Cafe Karl Stöcher, trotzdem durch. Den zweiten und dritten Platz errangen Cornelia Zöbl von der Bäckerei Josef Scharinger und Jasmin Angerer von backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH. Mit nur 1,8 Punkten zwischen dem 1. und 2. sowie dem 2. und 3. Platz, war es ein knappes Rennen und man darf allen dreien zu großartigen Leistungen gratulieren.

Veranstaltet von Skills Austria, werden im Rahmen dieser Staatsmeisterschaft außerdem die Teilnehmer für die WorldSkills 2017 in Abu Dhabi und EuroSkills 2018 in Budapest ausgewählt. Wir wünschen auch hierfür viel Erfolg!

Ein großer Dank gilt auch unseren Sponsoren, die diese Staatsmeisterschaft erst möglich gemacht haben: BÄKO Österreich, MIWE Austria, Diosna, Fritsch, Good Mills Österreich und die Landesinnung der Lebensmittelgewerbe Wien. (PWK878/us)

