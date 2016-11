International VELUX Award 2016: Globale Gewinner bekannt gegeben

Berlin (ots/PRNewswire) - Auf dem World Architecture Festival in Berlin werden die besten Architekturstudenten der Welt geehrt

Die VELUX Group freut sich, die Gewinner des International VELUX Award 2016 für Architekturstudenten bekannt zu geben:

Redistribution of Light (Neuverteilung des Lichts) von Kwang Hoon Lee, Hyuk Sung Kwon und Yu Min Park, Südkorea. Dieses Projekt gewann in der Kategorie "Daylight in Buildings" (Tageslicht in Gebäuden) und beschäftigte sich mit den halb unterirdischen Räumen, die in den 1970er Jahren in Seoul als Luftschutzbunker entstanden waren und im Zuge des Wachstums der Stadt zu illegalem Wohnraum umgewandelt wurden. Sie sind gekennzeichnet durch kleine Fenster auf Augenhöhe, die nur wenig Licht einlassen. Das Projekt zeigt eine Möglichkeit, wie sowohl das Tageslicht in den Innenräumen wie auch die künstliche Beleuchtung der engen Gassen bei Nacht verstärkt werden können.

(Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440046 ) (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440047 ) (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440048 ) (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440049 )

Die Jury bewertete dieses Projekt als äußerst praktikabel. Es löst eine echte Herausforderung auf einfache Weise durch die sehr einfache Intervention in Form kubischer, verschiebbarer Fensterprismen. Das Projekt ist wunderschön illustriert und die Präsentation der Idee wie auch die Verwendung des Schiebeprismas haben überzeugt.

Light for the Blind (Licht für die Blinden) von Jiafeng Li, Chenlu Wang, Guiding Yao, Jiebei Yang, Lushan Ao, Xiaoqi Chen und Jiawen Li, China. Dieses Projekt gewann in der Kategorie "Daylight Investigations" (Tageslicht-Erforschung) und beschäftigte sich mit Synästhesie - einem neurologischen Phänomen, bei dem die Stimulation einer sensorischen oder kognitiven Nervenbahn automatisch und unwillkürlich zur Vorgängen in einer anderen führt. Die Idee hinter dem Projekt ist, die Art und Weise zu ändern, wie Menschen normalerweise Licht erleben - vom Sehen mit den Augen zum "Fühlen" mit den Händen. Es beschäftigt sich damit, wie Blinde eine Welt mit Licht fühlen und die Schönheit von Licht und Schatten genießen könnten - wenn dies auf Oberflächen als Braille-Schrift lesbar wäre.

Die Jury befand, dass dies ein äußerst intelligentes Projekt sei, das sein Konzept klar entwickle: Von der Überlegung, dass der Verlust des Augenlichts andere Sinne schärft, bis zur Suche nach einem Material, das durch Expansion und Kontraktion auf Licht reagiert. Der Vorschlag hat ein klares Konzept, das wunderschön präsentiert wird.

Der International VELUX Award soll Architekturstudenten dazu inspirieren, Tageslicht als wichtigen Faktor für Gesundheit, Wohlbefinden und Freude in einem Gebäude anzusehen.

Die globalen Gewinner wurden gemeinsam mit den Gesamtsiegern der Kategorien für professionelle Architekten im Rahmen der Abschlussgala des World Architecture Festivals (WAF) in Berlin am 18. November präsentiert.

Über den Award

Das übergeordnete Thema der Veranstaltung International VELUX Award 2016 für Architekturstudenten ist "Light of Tomorrow" (Licht von morgen). Der 2004 ins Leben gerufene Preis stand dieses Jahr im Zeichen der Zukunft des Tageslichts im gebauten Umfeld und forderte die besten Nachwuchsarchitekten der Welt dazu heraus, sich kreativ mit Tageslicht in Gebäuden und der Tageslicht-Erforschung auseinanderzusetzen.

Die renommierte Jury - Omar Gandhi, Christine Murray, Zbigniew Reszka, Francesco Veenstra und Per Arnold Andersen - sichtete fast 600 eingereichte Projekte aus 57 Ländern und wählte schließlich zwei globale Gewinner und zehn regionale Siegerprojekte, die am 18. November auf dem World Architecture Festival präsentiert wurden.

"Die globalen Gewinner des International VELUX Award 2016 liefern dynamische und kreative Lösungen für das 'Licht von morgen' und erweitern die Möglichkeiten von Tageslicht in Gebäuden. Architekturstudenten inspirieren uns immer wieder mit ihrem Sinn für Tageslicht und innovativen Ideen für bessere Lebensräume, gesundes Wohnumfeld, effektive Lernumgebungen und inspirierende Arbeitsplätze", sagt Per Arnold Andersen, Leiter des International VELUX Award.

Bilder und Videos vom International VELUX Award 2016

Hier können Sie Bilder und Videos von der Preisverleihung an die globalen Gewinner herunterladen: press.velux.com (http://press.velux.com/)

Über die VELUX Group

Seit mehr als 75 Jahren schafft die VELUX Group bessere Lebensumgebungen für Menschen auf der ganzen Welt durch die bestmögliche Ausnutzung von Tageslicht und frischer Luft durch das Dach. Unsere Produktpalette umfasst Dachfenster und modulare Oberlichter sowie eine Reihe dekorativer Blenden und Sonnenblenden, sowie Rollläden, Einbaulösungen und intelligente Haussteuerungssysteme. Diese Produkte tragen zu einem gesunden und nachhaltigen Raumklima bei, für Arbeit und Lernen, für Spielen und für Vergnügen. Wir sind weltweit tätig - mit Vertriebs- und Fertigungseinrichtungen in mehr als 40 Ländern und mit rund 9.500 Mitarbeitern weltweit. Die VELUX Group gehört der VKR Holding A/S, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die sich komplett im Besitz von Stiftungen sowie der Gründerfamilie befindet.

Weitere Informationen über die VELUX Group finden Sie auf http://www.velux.com

Weitere Informationen über den International VELUX Award finden Sie auf iva.velux.com (http://iva.velux.com/)

Rückfragen & Kontakt:

Jim Daniell, Media Relations Manager, VELUX Group Mobiltelefon:

+45-29-38-02-38, jim.daniell @ velux.com