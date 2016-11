Grüne, SPÖ Rudolfsheim-Fünfhaus/Tesar, Zatlokal: „Moshe-Jahoda-Platz“ beim Gedenkort Turnertempel beschlossen

Wien (OTS) - Die Bezirksvertretung Rudolfsheim-Fünfhaus hat einstimmig beschlossen, den Platz beim Gedenkort Turnertempel nach Moshe Jahoda zu benennen. „Die Benennung des Platzes beim Gedenkort Turnertempel nach Moshe Jahoda ist ein weiterer wichtiger Schritt, die Geschichte der jüdischen Gemeinde im 15. Bezirk in die Gegenwart zu holen“, sagt Christian Tesar, Klubobmann der Grünen 15. „Sie ist aber vor allem ein Zeichen der Anerkennung für das Wirken Moshe Jahodas um die Aufarbeitung und Sichtbarmachung der jüdischen Geschichte des 15. Bezirks.“

„Für Moshe Jahoda war es wichtig, unermüdlich an die Notwendigkeit des Lernens aus der Geschichte hinzuweisen. Die Geschichte wiederholt sich nie 1:1, aber die momentane gesellschaftspolitische Entwicklung gibt durchaus Grund zur Sorge. Deshalb hat der Bezirk das Projekt „Herklotzgasse 21“ und den Gedenkort Turnertempel begleitet und im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt. Mit seinem unermüdlichen Einsatz und Kampf für Gerechtigkeit gebührt ihm Respekt und Anerkennung. Ich bin froh, ihn persönlich gekannt zu haben und dass wir mit diesem Beschluss Moshe Jahoda ein gebührendes Andenken im 15. Bezirk setzen können“, unterstreicht Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal.

Moshe Jahoda wurde 1926 in der Geibelgasse 13 geboren und konnte 1939 als einziges Familienmitglied mit einem Kindertransport nach Palästina der Verfolgung durch die Nationalsozialisten entkommen. Seine Eltern und seine Schwester wurden 1943 im KZ Auschwitz ermordet. Jahoda war maßgeblich an der Errichtung eines Mahnmals für den niedergebrannten Turnertempel beteiligt. Er war Kuratoriumsmit-glied des österreichischen Zukunftsfonds und Ehrenkurator beim Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus. Er blieb seiner Heimat immer verbunden und war auch als Interviewpartner und Berater für das Projekt „Herklotzgasse 21“ mitverantwortlich dafür, dass der ehemalige Turnertempel und das Leben der ehemalig großen jüdischen Gemeinde in unserem Bezirk nicht in Vergessenheit gerieten. Moshe Jahoda ist am 19.10.2016 in Israel verstorben. Als Zeichen der Anerkennung seines Wirkens für die jüdische Gemeinde in Rudolfsheim-Fünfhaus und für die Sichtbarmachung des Turnertempels soll der Platz beim Gedenkort Turnertempel seinen Namen tragen.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Grüne Wien

Katja Svejkovsky

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at



SPÖ Wien Rathausklub

David Millmann

Kommunikation

01/4000-81943

david.millmann @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at