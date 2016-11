Wachstumschampion 2017: Grüner Fisher Investments von FOCUS ausgezeichnet

Rodenbach (ots) - Die Vermögensverwaltung Grüner Fisher Investments (www.gruener-fisher.de) zählt zu den "Wachstumschampions 2017". Dies geht aus dem aktuellen, gleichnamigen FOCUS-Spezial hervor, in welchem die 500 wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands prämiert werden. In der Kategorie "Finanzdienstleistungen" belegt Grüner Fisher Investments Platz 6.

Gemeinsam mit dem Online-Portal Statista hat das Nachrichtenmagazin FOCUS nun bereits zum zweiten Mal die deutschen Unternehmen mit dem höchsten Umsatzwachstum ausgezeichnet. Ausschlaggebend für eine Platzierung in einer der 20 Kategorien ist der Umsatz in den Jahren 2012 bis 2015. Die 500 Wachstumschampions wurden aus 1,9 Millionen Handelsregistereintragungen herausgefiltert.

Geschäftsführer Torsten Reidel freut sich, dass es Grüner Fisher Investments in die Top 500 geschafft hat: "FOCUS prämiert als Wachstumschampion Unternehmen, die Wirtschaft und Gesellschaft wichtige Impulse geben, neue Arbeitsplätze schaffen und für Wirtschaftswachstum sorgen. Wir freuen uns, Teil dieser ökonomischen Elite zu sein. Der sechste Platz in der Kategorie der Finanzdienstleister macht uns natürlich besonders stolz."

"Tatsächlich befinden wir uns in einer anhaltenden Wachstumsphase", ergänzt Thomas Grüner, Gründer und Chief Investment Officer von Grüner Fisher Investments. "Das Interesse der Kunden ist hoch, weshalb wir auch immer mehr Mitarbeiter einstellen und sogar unsere Geschäftsräume erweitern müssen - wie jüngst in Frankfurt. Zudem wird der bundesweite Vertrieb permanent ausgebaut. All dies führt in der Folge natürlich auch zu höheren Umsätzen. Wachstumsgrenzen gibt es hierbei nicht."

Über Grüner Fisher Investments:

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein Finanzdienstleistungsinstitut, dessen Kerngeschäft die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum (Vermögensverwaltung) umfasst. Das im Januar 1999 zunächst unter dem Namen "Thomas Grüner Vermögensmanagement GmbH" von Chief Investment Officer Thomas Grüner gegründete Unternehmen ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. (VuV) und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Aufgrund der Beteiligung des US-Milliardärs und Vermögensverwalters Kenneth L. Fisher (Fisher Investments) erhielt die Firma im Sommer 2007 den Namen "Grüner Fisher Investments GmbH".

