Eine Verkehrstote in der vergangenen Woche

387 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 20. November 2016

Wien (OTS) - Am Mittwoch wurde in der Steiermark, im Bezirk Murau, eine 88-jährige Fußgängerin beim Überqueren einer Bundesstraße getötet. Die Fußgängerin überquerte die Fahrbahn ca. 20 Meter neben einem ampelgeregelten und beleuchteten Schutzweg. Sie wurde von einem Pkw erfasst und so schwer verletzt, dass sie an der Unfallstelle verstarb.

Vom 1. bis 20. November 2016 gab es im österreichischen Straßennetz 387 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2015 waren es 430 und 2014 400.

