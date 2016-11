Qoros stellt Segmentneuheit, revolutionäre QamFree Motorentechnologie und den "Erleben Sie den neuen Premium"-Markenanspruch auf der 2016 Guangzhou Auto Show vor

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Qoros Automotive Co., Ltd. (Qoros Auto) ist stolz, sein wachsendes Sortiment um eine Segmentneuheit zu erweitern und gemeinsam mit seiner revolutionären Motortechnologie und dem leistungsstarken Elektro-Konzeptfahrzeug auf der 2016 Guangzhou Auto Show vorstellen zu können. Der Qoros 3 GT, Chinas erste Sport-Crossover-Limousine, das erste fahrbare Entwicklungstechnikfahrzeug mit dem QamFree-Motor, und das erste, atemberaubende Elektro-Konzept, der Qoros 3 Q-LECTRIQ, sind die Höhepunkte des spannenden Standes von Qoros auf der Auto Show. Diese neuen Produkte von Qoros sind alle Erscheinungsformen des Vertrauens und der Fähigkeit des Unternehmens, sich der Mobilität des künftigen Lebens durch dauerhafte Innovation annehmen zu können.

"Die weltweite Automobilindustrie erlebt bisher einmalige Veränderungen und dieser Trend führt zum Entstehen neuer Technologien, zu Veränderungen von Geschäftsmodellen und zu sich entwickelnden Verbrauchstrends", sagte Dr. Chen Anning, Chairman von Qoros Auto. "Als neue Kraft in Chinas Automobilindustrie nimmt sich Qoros des neuen Trends proaktiv an und unternimmt laufend Anstrengungen, um den chinesischen Kunden Fahrzeuge der Weltklasse und ein neues Mobilitätserlebnis zu bieten."

Qoros verfolgt mit seiner Transformationsmentalität und den Innovationen eine zweigleisige Strategie. Auf der einen Seite wird Qoros seine Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mithilfe innovativer Technologien verjüngen und auf der anderen Seite sein Engagement für Fahrzeugen mit neuen Energieantrieben und künftigen Mobilitätslösungen, wie autonomes Fahren, bestätigen. Die starken Produkte und modernsten Technologien, die auf der Guangzhou Auto Show ausgestellt werden, sind die neuesten Errungenschaften der zweigleisigen Strategie und sie geben eine Vorstellung von unserer Vision von der Mobilität der Zukunft.

Zusätzlich zu den innovativen Produkten und der ausgestellten Technologie stellt Qoros heute seinen "Erleben Sie den neuen Premium"-Markenanspruch vor, der auf drei Schlüsselattributen aufbaut: internationaler Qualität, expressivem Design und innovativem Kundenerlebnis. Der "Erleben Sie den neuen Premium"-Markenanspruch ist die Interpretation des sich entwickelnden Marktes und er wird es Qoros erlauben, auf dem boomenden neuen Verbrauchstrend mitzureiten, der von einer jüngeren Generation angeführt wird, die an differenzierten Qualitätsprodukten und einem außerordentlichen Nutzererlebnis interessiert ist.

"Qoros ist bemüht, ein transformatives Unternehmen zu werden, das sich des mobilen Lebens der Zukunft annimmt. Als Start-up nehmen wir uns der Veränderungen voller Enthusiasmus an, erneuern unser Geschäftsmodell, entwickeln unsere Marke und bieten den chinesischen Konsumenten laufend neue Qualitätsprodukte der Weltklasse sowie ein außerordentliches Kundenerlebnis an", sagte Dr. Leon Li, Chief Operation Officer von Qoros Auto.

Ein neues Produkt, innovative Technologie und eine ehrgeizige NEV-Strategie

Die erste Sports-Crossover-Limousine auf dem chinesischen Markt, der Qoros 3 GT, ist die jüngste Erweiterung der Qoros-Familie und wird heute auf dem Stand von Qoros vorgestellt. Der Qoros 3 GT verfügt über ein unverwechselbares, erhöhtes Chassiskonzept, erstklassige sportliche Leistung und ein ausdrucksstarkes Limousinendesign. Er kreiert damit ein vollkommen neues Segment und eine elegante Alternative für Konsumenten, die gleichzeitig eine komfortable Limousine und den hohen Bodenabstand eines SUV genießen möchten. Zwei Anbauausführungen des Modells stehen den Konsumenten zur Verfügung, das mit einem starken 1,6-Liter, turbogeladenem Motor und entweder einem manuellen Sechsgang-Schaltgetriebe oder einem Sechsgang-Automatikgetriebe ausgestattet ist. Der Preis des Modells mit Schaltgetriebe beträgt RMB 110.900 Yuan und des Modells mit Automatikgetriebe RMB 139,900 Yuan.

Auf der Show stellt Qoros ebenfalls das erste fahrbare Entwicklungstechnikfahrzeug vor, das von dem leistungsstarken und innovativen QamFree-Motor angetrieben wird. Die Technologie wurde gemeinsam von Qoros und FreeValve entwickelt, der Schwestergesellschaft des legendären Supercarherstellers Koenigsegg. Die revolutionäre Motorentechnologie erhielt unlängst Anerkennung von der bekannten amerikanischen Wissenschaftspublikation, Popular Science, und nahm den 1. Platz für seine bahnbrechende Technologie ein, die den herkömmlichen Gasmotor verändert.

Das Qoros 3 Q-LECTRIQ EV Konzept, das im Benchmarking mit den weltweiten EV-Standards durchaus mithalten kann, ist ebenfalls am Stand von Qoros zu sehen. Mit seiner Reichweite von 350 km, der Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 7 Sekunden, der Höchstgeschwindigkeit von 180 km/h und 80 % Schnellladung innerhalb von 1 Stunde ist das Q-LECTRIQ EV Konzept ein mutiger Ausdruck des Innovationsgeistes und der Vision des Unternehmens von künftigen Mobilitätslösungen. In einem anderen Bereich der Erforschung künftiger Mobilität ist Qoros mit einem führenden Mobilitätsunternehmen bei der Entwicklung autonomer Fahranwendungen eine Partnerschaft eingegangen.

Verbindung zu einer Generation jüngerer Verbraucher

Die weltweite Autoindustrie tritt in ein neues Zeitalter ein und gleichzeitig entwickelt sich das Konsumverhalten der Generation jüngerer Verbraucher weiter. Herkömmliche Luxusmarken sprechen die diskreteren, selbstbewussteren jungen Konsumenten von heute weniger an. Stattdessen verlangen sie nach lebhaftem Design, herausragender Qualität und aufwendiger Verarbeitung sowie nach einem innovativen Nutzererlebnis, das sich auf neue Technologien stützt. Der "Erleben Sie den neuen Premium"-Markenanspruch, der heute von Qoros vorgestellt wird, ist ein unabdingbarer Bestandteil der Bemühungen von Qoros, eine Verbindung zu jüngeren Verbrauchern herzustellen und er baut auf drei Schlüsselattributen seiner Marken-DNA auf:

internationale Qualität, expressives Design und innovatives Kundenerlebnis.

Qoros ist seit jeher der Bereitstellung von Qualitätsprodukten der Weltklasse an seine Kunden verpflichtet und misst sich selbst an den strengsten Sicherheitsstandards der Welt. Das Fünfsterne-Rating bei Euro-NCAP und C-NCAP ist ein Beweis für das herausragende Sicherheitsniveau der Marke.

Die differenzierten Produkte von Qoros zeichnen sich durch ausdrucksstarkes Design aus und werden von ihm definiert. Seine zukunftsgerichteten, individualistischen Designsprachen bringen chinesische und westliche Elemente zusammen. Die von visionären Designthemen geprägten, herausragenden Produkte haben erneut die Anerkennung weltbekannter Organisationen erhalten. Qoros wurde im laufenden Jahr mit verschiedenen internationalen Auszeichnungen geehrt, darunter der Deutsche Marken-Award, der Automotive Brand Contest, der Red Dot Design Award und der German Design Award.

Qoros hat sich laufender Innovation verpflichtet, um unübertroffene Kundenerlebnisse bieten zu können. Die hochmoderne QamFree-Technologie bei der Erneuerung von Produkten mit herkömmlicher Antriebsstrangtechnologie und die intuitiven Connected Services der QorosQloud sind gute Beispiele für das Engagement Qoros bei der Innovation von Kundenerlebnissen.

Qoros entwickelte mit dem wachsenden Produktportfolio durchaus Umsatzdynamik im heiß umkämpften Fahrzeugmarkt. Der Umsatz bei Fahrzeugen stieg in den ersten 10 Monaten des Jahres im Jahresvergleich um 70 % und liegt damit erheblich über dem Branchen-und Segmentdurchschnitt. Sein konkurrenzfähiges Fahrzeugangebot schließt den Qoros 5 SUV ein, der früher in diesem Jahr vorgestellt wurde und sich zum wichtigsten Umsatztreiber entwickelte. Um diese interessante Dynamik aufrechtzuerhalten, brachte Qoros im Oktober ein überarbeitetes und aktualisiertes Modell, den neuen Qoros 5 SUV, für chinesische Konsumenten auf den Markt. Das ständig wachsende Händlernetz spielt bei der Umsatzentwicklung und Bereitstellung eines besseren Kundenerlebnisses ebenfalls eine wichtige Rolle. Qoros verfügt in China über ein Netz mit 106 Vertragshändlern, das bis zum Ende dieses Jahres auf 120 erweitert und bis Ende 2017 verdoppelt werden wird. Damit werden weitere Städte der dritten und vierten Ebene des Landes abdeckt.

Rückfragen & Kontakt:

Fr. Carolyn Yang

E-Mail: carolyn.yang @ qorosauto.com

Tel.: +86-137-6438-2495