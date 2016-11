VP-Aichinger: Große Trauer um Heribert Sasse

Ein großer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter ist von uns gegangen

Wien (OTS) - „Tief bestürzt“ über den plötzlichen und unerwarteten Tod von Heribert Sasse zeigt sich ÖVP Wien Kultursprecher Gemeinderat Fritz Aichinger: „Mit Heribert Sasse ist ein großer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter von uns gegangen.“

Das Wirken von Heribert Sasse ist untrennbar mit Wien verbunden. Sasse studierte Schauspiel am Max-Reinhardt-Seminar und debütierte 1968 am Wiener Volkstheater. 2005 war er am Wiener Volkstheater die zentrale Schauspielerpersönlichkeit der Direktion Michael Schottenberg. Seit der Spielzeit 2006/07 war das Theater in der Josefstadt unter Direktor Herbert Föttinger Sasses künstlerische Heimat, sowohl als Schauspieler als auch als Regisseur.

„Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und seinen Freunden“, so Aichinger abschließend.

