75. Landesversammlung der Grünen Wien: Angela Stoytchev als Landesgeschäftsführerin wiedergewählt

Wien (OTS) - Auf der heutigen Landesversammlung der Grünen Wien wurde Landesgeschäftsführerin Angela Stoytchev mit 88 Prozent der Stimmen deutlich in ihrem Amt bestätigt. Die Funktion des/der Landesgeschäftsführer/in wird alle drei Jahre neu gewählt. „Ich freue mich, dass ich für weitere drei Jahre mit meinem tollen Team in der Lindengasse für die Grünen aktiv sein kann. Aus dem Bundespräsidenten-Wahlkampf und auch aus der Wahlwiederholung in der Leopoldstadt haben wir gelernt, wie stark sich Menschen auch außerhalb einer Partei für wichtige Anliegen begeistern lassen. Diesen Weg wollen möchte ich als Landesgeschäftsführerin weitergehen“, so Stoytchev.

