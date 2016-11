SJ verurteilt Verhaftung von IUSY-Präsident Howard Lee

Demokratie in Malaysia am Boden - politische Grundrechte respektieren! SJ und IUSY fordern sofortige Freilassung

Wien (OTS) - Heute wurde der Präsident der International Union of Socialist Youth (IUSY) Howard Lee in Malaysia verhaftet. Lee ist Abgeordneter und einer von mehreren Oppositionspolitikern, die seit Monaten staatlicher Repression ausgesetzt sind und nun auch inhaftiert wurden.

Lee nahm an einer Demonstration im Rahmen der Bersih 5 Proteste teil, die sich für saubere Wahlen, die Stärkung der parlamentarischen Demokratie, freie Meinungsäußerung, gegen Korruption und Machtmissbrauch der Regierung einsetzen. Er wird im Hauptquartier der staatlichen Polizei in Kuala Lumpur festgehalten und seinen Rechtsanwälten wird der Kontakt mit ihm untersagt.

„Howard Lee arbeitet unermüdlich für Solidarität, Gleichheit und Demokratie in Malaysia und weltweit. Dafür hat er in der Vergangenheit bereits zahlreiche Drohungen seitens der malaysischen Autoritäten erhalten. Sein Verhaftung ist nicht zu rechtfertigen“, so Matthias Krainz, IUSY Vize Präsident für die Sozialistische Jugend Österreich.

Julia Herr, Vorsitzende der Sozialistischen Jugend, zeigt sich bestürzt: „Nach der Verhaftung unserer türkischen GenossInnen der CHP im Sommer ist dies der zweite Fall von Repression gegen eine unserer Schwesternorganisationen. Wenn junge Menschen nicht mehr für freie Meinungsäußerung auf die Straße gehen können, dann sind die Grundprinzipien der Demokratie außer Kraft gesetzt!“

Die Sozialistische Jugend und die IUSY verlangen die sofortige Freilassung von Howard Lee und der politisch motivierten verhafteten Oppositionspolitiker. Wir verlangen von der malaysischen Regierung, die Menschenrechte und politische Freiheiten zu respektieren.

